Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà "cười thả ga" khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây

Hậu trường 04/05/2016 10:25

Những khoảnh khắc vui vẻ của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà trong đợt nghỉ vừa qua khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 1

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 2

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 3

Hồ Ngọc Hà xì tin dễ thương ở đời thường bên những người bạn thân

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 4

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 5

Đàm Vĩnh Hưng thảnh thơi ngắm cảnh thiên nhiên

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 6

Angela Phương Trinh gửi lời chúc ngày mới tới mọi người:
Chúc cả nhà yêu ngày mới tốt lành và gặp nhiều điều may mắn nha.

 

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 7

Trúc Diễm buông vai trần gợi cảm "chiêu đãi" mắt người xem

Bảo Anh chụp hình thân thiết cùng Dương Triệu Vũ

Bảo Anh chụp hình thân thiết cùng Dương Triệu Vũ, nam ca sĩ viết:
"Hát xong ra gặp đệ tử yêu dấu cái rồi về xếp vali qua Mỹ lưu diễn, đệ tử vẫn xinh như mọi khi".

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 9

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 10

Giây phút bình yên bên các con của Hà Kiều Anh.

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Phạm Hương khoe chiếc mũ 140.000 đồng xinh xắn mẹ mua cho:
"Nói rằng con đi Điện Biên làm chương trình thiện nguyện, mẹ mua cho cái mũ rất xinh chỉ với giá 140.000 đồng".

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 12

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 13

Ngọc Diễm có những ngày nghỉ bình yên: Hết lễ rồi, nên hôm nay không
xoã không được.

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 14

Phan Hiển bất ngờ nhìn con trai selfie: Ba nhớ là ba đâu có dạy con tạo dáng
này đâu ta. Mà sao con tạo dáng dữ vậy...

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 15

Thúy Hạnh hân hoan: Một ngày vui chơi "trở về tuổi thơ" với hai con gái yêu.

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 16

Trương Quỳnh Anh tâm sự: Mẹ nghĩ, chắc chỉ có mỗi em yêu thương mẹ thật lòng.
Dù mẹ hay la em, có khi cho vài phát vào mông, nhưng mẹ nghĩ em hiểu mẹ,
làm vậy cũng xót lắm chứ. Ra đường người ta ghét hay đánh em thì có phải là xót
 trăm ngàn lần hơn không?

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 17

Văn Mai Hương "đọ sắc" bên hoa

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 18

Kỳ Duyên có kỳ nghỉ vui vẻ tại Nha Trang

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 19

Minh Hằng rực rỡ trong nắng

Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 20

Ngọc Trinh dễ thương ở đời thường
Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà 'cười thả ga' khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây - Ảnh 21

Gia đình Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên nhau

Túc Mạch rạng rỡ bên mẹ Elly Trần:

 

Túc Mạch rạng rỡ bên mẹ Elly Trần: "Cảm giác vui vẻ nhất của mình chính là ở trong lòng chị mami cô chú ì".

 

 

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Từ khóa:   Facebook sao Việt

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