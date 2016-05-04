Facebook sao Việt: Hồ Ngọc Hà "cười thả ga" khi đi nghỉ khiến fan ngất ngây

Hồ Ngọc Hà xì tin dễ thương ở đời thường bên những người bạn thân

Đàm Vĩnh Hưng thảnh thơi ngắm cảnh thiên nhiên

Angela Phương Trinh gửi lời chúc ngày mới tới mọi người:

Chúc cả nhà yêu ngày mới tốt lành và gặp nhiều điều may mắn nha.

Trúc Diễm buông vai trần gợi cảm "chiêu đãi" mắt người xem

Bảo Anh chụp hình thân thiết cùng Dương Triệu Vũ, nam ca sĩ viết:

"Hát xong ra gặp đệ tử yêu dấu cái rồi về xếp vali qua Mỹ lưu diễn, đệ tử vẫn xinh như mọi khi".

Giây phút bình yên bên các con của Hà Kiều Anh.

Phạm Hương khoe chiếc mũ 140.000 đồng xinh xắn mẹ mua cho:

"Nói rằng con đi Điện Biên làm chương trình thiện nguyện, mẹ mua cho cái mũ rất xinh chỉ với giá 140.000 đồng".

Ngọc Diễm có những ngày nghỉ bình yên: Hết lễ rồi, nên hôm nay không

xoã không được.

Phan Hiển bất ngờ nhìn con trai selfie: Ba nhớ là ba đâu có dạy con tạo dáng

này đâu ta. Mà sao con tạo dáng dữ vậy...

Thúy Hạnh hân hoan: Một ngày vui chơi "trở về tuổi thơ" với hai con gái yêu.

Trương Quỳnh Anh tâm sự: Mẹ nghĩ, chắc chỉ có mỗi em yêu thương mẹ thật lòng.

Dù mẹ hay la em, có khi cho vài phát vào mông, nhưng mẹ nghĩ em hiểu mẹ,

làm vậy cũng xót lắm chứ. Ra đường người ta ghét hay đánh em thì có phải là xót

trăm ngàn lần hơn không?

Văn Mai Hương "đọ sắc" bên hoa

Kỳ Duyên có kỳ nghỉ vui vẻ tại Nha Trang

Minh Hằng rực rỡ trong nắng

Ngọc Trinh dễ thương ở đời thường



Gia đình Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên nhau

Túc Mạch rạng rỡ bên mẹ Elly Trần: "Cảm giác vui vẻ nhất của mình chính là ở trong lòng chị mami cô chú ì".