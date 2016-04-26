Facebook sao Việt: Chồng Thu Minh ôm trọn hai mẹ con dưới bể bơi

Thu Minh hạnh phúc chia sẻ niềm vui bên chồng con: Bố đi làm thì thôi chứ ở nhà là bị dụ xuống nước cho 2 mẹ con đu bám liền tay.

Trang Trần đăng ảnh Hoài Linh đi hầu đồng: "Hôm nay con có duyên được đi dự lễ của idol ạ!".

Chi Pu: Người ta xả hơi cuối tuần, em thì lại làm chuyện đó vào đầu tuần bởi hôm

nay em mới được nghỉ ngơi ạ. Tuần vừa rồi không biết bao nhiêu là sự kiện, lên đồ diện

đầm mang guốc muốn trẹo chân, nên được trở về làm bé Pu ham ăn là em vui lắm.





Minh Hằng bật mí khoảnh khắc ăn uống: Đâu có ăn bao nhiêu đâu..

tô chè bằng cái mặt hà..lấy sức mần việc cái này.





Noo Phước Thịnh: Mệt rồi thì ngồi nghỉ,uống tách trà, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.

Tuần mới tốt lành nha cả nhà





Nhã Phương hân hoan khi được fans chào đón:

Xuống sân bay Đà Nẵng gặp ngay các bé dễ thương.





Tú Vi - Midu xinh đẹp dịu dàng bên nhau.





Trấn Thành hào hứng khoe: Cô ấy đến Việt Nam. Em hân hạnh dẫn chương trình

đón cô! Cô ấy - Hồ Hạnh Nhi. Fans cô ấy điểm danh nè!





Cát Tường khiến fans lo lắng khi chia sẻ: Chỉ mong có sức khoẻ để cống hiến...

Tuy nhiên, không để mọi người phải suy nghĩ ca sỹ đã tiết lộ về sức khỏe:

Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mèo khoẻ rồi. Mèo bị vấn đề bao tử chút xíu thôi.

Thể lực Mèo tốt lắm, đi gym gần như mỗi ngày mà. Cả nhà đừng lo nha.

Huy Khánh hóm hỉnh chia sẻ về khoảnh khắc selfie cùng diễn viên Lê Khánh:

Hôm nay được chở "Vợ người ta" đi làm. Vợ người ta là thần tượng của vợ mình.







Phạm Hương vất vả luyện tập: Bắt đầu một ngày lành mạnh bằng vận động lành mạnh.



Xuân Lan xinh đẹp trước biển khơi

Vợ Phạm Anh Khoa đăng ảnh nam ca sĩ được hai con tận tụy massage: "Thật là bất công mà,

cái gì cũng mẹ ơi, mà mẹ nhờ massage đứa nào cũng õng ẹo, ba nó than mệt một tiếng cả hai bu vào,

nhiệt tình không cần trả công! Có ai giải thích được hông, chăm thì mẹ chăm mà toàn nịnh ba thôi!"