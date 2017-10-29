Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi

Đài truyền hình Việt Nam nổi tiếng là nơi sản sinh rất nhiều gương mặt MC, BTV tài năng và cực kì xinh đẹp. Mỗi khi những người đẹp này xuất hiện trong các chương trình, khán giả đều mê đắm không chỉ bởi cách dẫn dắt lôi cuốn mà còn bởi vẻ ngoài rất thu hút. Những cái tên như Hoàng Linh, Diệp Chi , Đan Lê, Mai Ngọc … không còn xa lạ với công chúng, nhưng ít ai biết được họ còn những câu chuyện đời tư hấp dẫn không kém trên phim.

Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong các chương trình như: Đường lên đỉnh Olympia, Điều ước thứ 7… MC Diệp Chi với phong thái tự tin của mình đã chiếm tình cảm của hầu hết khán giả.

Năm 2011, Diệp Chi kết hôn với một người cũng làm ở Đài truyền hình Việt Nam, MC Trung Kiên sau 3 năm yêu nhau. Hiện tại họ đã có với nhau một công chúa nhỏ đáng yêu. Dù công việc của một người làm truyền hình vô cùng bận rộn nhưng cô không quên vai trò làm mẹ, làm vợ, giữ “lửa” cho gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc hơn.

Mai Ngọc

“Cô gái thời tiết” Mai Ngọc không chỉ có sắc đẹp, tài năng mà còn có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Một đám cưới đẹp như mơ được tổ chức vào cuối năm 2016 của Mai Ngọc và Nam Lê đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Dù tất bật với công việc ở Đài truyền hình nhưng Mai Ngọc vẫn dành thời gian cho gia đình. Xem những hình ảnh cô cập nhật về những chuyến du lịch cùng chồng đến khắp nơi trên thế giới, khán giả không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng trẻ này. Nhiều người đang mong chờ ngày nàng MC xinh đẹp thông báo mang thai con đầu lòng.

Thụy Vân

Trước khi trở thanh MC của Đài truyền hình Việt Nam, Thụy Vân đã đạt giải Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Với vẻ ngoài sang trọng, quý phái cùng lối dẫn dắt thông minh và khéo léo, cô được khán giả yêu mến qua các chương trình như: Chuyển động 24h, Bản tin tài chính…

Năm 2010, cô thông báo kết hôn với một doanh nhân giàu có hơn mình 8 tuổi. Là người kín tiếng nên cô rất ít khi tiết lộ về chồng. Sau 7 năm, cả hai đã có với nhau một cậu con trai cùng cuộc sống hạnh phúc, giàu có.

...kẻ ngậm ngùi với đổ vỡ hôn nhân

Đan Lê

Đan Lê là một “cô gái thời tiết” xinh đẹp khác của nhà đài nhưng lại có phận đời khá trắc trở. Được khán giả yêu mến qua Bản tin thời tiết, Đan Lê sở hữu nhan sắc và phong thái tự tin, lôi cuốn không kém nhiều MC tài năng khác. Năm 2008, cô bất ngờ kết hôn với BTV Xuân Tùng cùng làm ở Đài truyền hình Việt Nam, nhưng cuộc hôn nhân này đổ vỡ sau 3 năm chung sống.

Người ta nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, Đan Lê đã được tình yêu của đạo diễn Khải Anh sưởi ấm. Trước đó Đan Lê và Khải Anh đã yêu nhau một thời gian dài song chưa đến được với nhau. Sau khi người đẹp này ly hôn, đạo diễn Khải Anh vẫn dành tình yêu thương cho nữ MC. Năm 2011, cả hai quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng. Sau 6 năm, hiện tại họ đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh và một gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc.

Hoàng Linh

Chắc hẳn nhiều người biết đến MC Hoàng Linh qua các chương trình ăn khách như: Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3… Cô cũng từng kết hôn với một nam MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam đó là MC Trung Nghĩa vào năm 2012. Hình ảnh hạnh phúc và đẹp đôi của họ khiến nhiều người gọi đây là “cặp đôi nhà đài”. Trong khoảng thời gian sống chung, cả hai có với nhau một cặp song sinh vô cùng đáng yêu.

Nhưng điều đó không níu giữ nổi tình yêu giữa hai người. Vào năm 2016 nữ MC thông báo đã ly hôn chồng và hiện đang hạnh phúc bên một người mới cũng làm ở Đài truyền hình Việt Nam.

Huyền Châu

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn người mẫu, Huyền Châu bén duyên với nghề MC từ năm 2006. Cô để lại ấn tượng trong các chương trình như: Thời trang và cuộc sống, Cà phê sáng với VTV3, Bản tin tài chính tiêu dùng, Nói không với thực phẩm bẩn...

Về đời tư, sau khi đổ vỡ trong hôn nhân, Huyền Châu hiện đang làm mẹ đơn thân để chăm sóc cho 2 con nhỏ cùng việc phát triển kinh doanh. Mặc dù thành đạt và xinh đẹp xong cô lại lận đận trong đường tình duyên và hiện tại vẫn lẻ bóng một mình.