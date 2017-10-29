Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi

Hậu trường 29/10/2017 19:30

Đều là những nữ MC, biên tập viên xinh đẹp và tài năng trên sóng truyền hình quốc gia nhưng cuộc đời của họ lại có những ngã rẽ khác nhau, đặc biệt là trong cuộc sống hôn nhân.

Đài truyền hình Việt Nam nổi tiếng là nơi sản sinh rất nhiều gương mặt MC, BTV tài năng và cực kì xinh đẹp. Mỗi khi những người đẹp này xuất hiện trong các chương trình, khán giả đều mê đắm không chỉ bởi cách dẫn dắt lôi cuốn mà còn bởi vẻ ngoài rất thu hút. Những cái tên như Hoàng Linh, Diệp Chi, Đan Lê, Mai Ngọc… không còn xa lạ với công chúng, nhưng ít ai biết được họ còn những câu chuyện đời tư hấp dẫn không kém trên phim.

Người hạnh phúc...

Diệp Chi

Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong các chương trình như: Đường lên đỉnh Olympia, Điều ước thứ 7… MC Diệp Chi với phong thái tự tin của mình đã chiếm tình cảm của hầu hết khán giả.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 1
Diệp Chi là nữ MC quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình - Ảnh: Internet

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 2
Chồng cô, Trung Kiên cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV một thời - Ảnh: Internet

Năm 2011, Diệp Chi kết hôn với một người cũng làm ở Đài truyền hình Việt Nam, MC Trung Kiên sau 3 năm yêu nhau. Hiện tại họ đã có với nhau một công chúa nhỏ đáng yêu. Dù công việc của một người làm truyền hình vô cùng bận rộn nhưng  cô không quên vai trò làm mẹ, làm vợ, giữ “lửa” cho gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc hơn.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 3
Ngoài những giây phút bận rộn với công việc thì MC Diệp Chi luôn dành thời gian để thư giãn cùng gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 4
Nữ MC hạnh phúc bên người chồng điển trai - Ảnh: Internet

Mai Ngọc

“Cô gái thời tiết” Mai Ngọc không chỉ có sắc đẹp, tài năng mà còn có một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Một đám cưới đẹp như mơ được tổ chức vào cuối năm 2016 của Mai Ngọc và Nam Lê đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 5
MC Mai Ngọc xinh đẹp trên trường quay - Ảnh: Internet

Dù tất bật với công việc ở Đài truyền hình nhưng Mai Ngọc vẫn dành thời gian cho gia đình. Xem những hình ảnh cô cập nhật về những chuyến du lịch cùng chồng đến khắp nơi trên thế giới, khán giả không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng trẻ này. Nhiều người đang mong chờ ngày nàng MC xinh đẹp thông báo mang thai con đầu lòng.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 6

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 7

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 8
Cô và chồng vẫn đang dành thời gian hạnh phúc đi du lịch cùng nhau mà chưa tính đến chuyện có con - Ảnh: Internet

Thụy Vân

Trước khi trở thanh MC của Đài truyền hình Việt Nam, Thụy Vân đã đạt giải Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Với vẻ ngoài sang trọng, quý phái cùng lối dẫn dắt thông minh và khéo léo, cô được khán giả yêu mến qua các chương trình như: Chuyển động 24h, Bản tin tài chính… 

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 9
Thụy Vân là một trong những “bóng hồng” lôi cuốn của chương trình Chuyển động 24h - Ảnh: Internet

Năm 2010, cô thông báo kết hôn với một doanh nhân giàu có hơn mình 8 tuổi. Là người kín tiếng nên cô rất ít khi tiết lộ về chồng. Sau 7 năm, cả hai đã có với nhau một cậu con trai cùng cuộc sống hạnh phúc, giàu có. 

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 10

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 11
Công việc bận rộn của một MC không là trở ngại cho việc vun vén gia đình - Ảnh: Internet

...kẻ ngậm ngùi với đổ vỡ hôn nhân

Đan Lê

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 12
Nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian của cựu MC thời tiết - Ảnh: Internet

Đan Lê là một “cô gái thời tiết” xinh đẹp khác của nhà đài nhưng lại có phận đời khá trắc trở. Được khán giả yêu mến qua Bản tin thời tiết, Đan Lê sở hữu nhan sắc và phong thái tự tin, lôi cuốn không kém nhiều MC tài năng khác. Năm 2008, cô bất ngờ kết hôn với BTV Xuân Tùng cùng làm ở Đài truyền hình Việt Nam, nhưng cuộc hôn nhân này đổ vỡ sau 3 năm chung sống.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 13
Cô từng có một lần đò khi kết hôn cùng BTC Xuân Tùng của Đài truyền hình Việt Nam - Ảnh: Internet

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 14
Sau đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu, cô quay về với tình yêu đích thực của mình là đạo diễn Khải Anh - Ảnh: Internet

Người ta nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, Đan Lê đã được tình yêu của đạo diễn Khải Anh sưởi ấm. Trước đó Đan Lê và Khải Anh đã yêu nhau một thời gian dài song chưa đến được với nhau. Sau khi người đẹp này ly hôn, đạo diễn Khải Anh vẫn dành tình yêu thương cho nữ MC. Năm 2011, cả hai quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng. Sau 6 năm, hiện tại họ đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh và một gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 15

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 16
Gia đình hạnh phúc của MC Đan Lê với hai nhóc tì kháu khỉnh - Ảnh: Internet

Hoàng Linh

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 17
Hoàng Linh xinh đẹp trong bộ quân phục khi dẫn chương trình Chúng tôi là chiến sĩ của VTV3 - Ảnh: Internet

Chắc hẳn nhiều người biết đến MC Hoàng Linh qua các chương trình ăn khách như: Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3… Cô cũng từng kết hôn với một nam MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam đó là MC Trung Nghĩa vào năm 2012. Hình ảnh hạnh phúc và đẹp đôi của họ khiến nhiều người gọi đây là “cặp đôi nhà đài”. Trong khoảng thời gian sống chung, cả hai có với nhau một cặp song sinh vô cùng đáng yêu. 

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 18
Gia đình hạnh phúc một thời của MC Hoàng Linh và MC Trung Nghĩa cùng cặp sinh đôi đáng yêu - Ảnh: Internet

Nhưng điều đó không níu giữ nổi tình yêu giữa hai người. Vào năm 2016 nữ MC thông báo đã ly hôn chồng và hiện đang hạnh phúc bên một người mới cũng làm ở Đài truyền hình Việt Nam.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 19

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 20
Sau khi ly hôn, MC Hoàng Linh đã có người mới cũng làm ở Đài truyền hình Việt Nam và rất yêu thương 2 người con của cô - Ảnh: Internet

Huyền Châu

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 21
MC Huyền Châu trên trường quay chương trình Chuyển động 24h - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn người mẫu, Huyền Châu bén duyên với nghề MC từ năm 2006. Cô để lại ấn tượng trong các chương trình như: Thời trang và cuộc sống, Cà phê sáng với VTV3, Bản tin tài chính tiêu dùng, Nói không với thực phẩm bẩn...

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 22
Xinh đẹp và tài năng là vậy nhưng nữ MC lại có cuộc sống hôn nhân khá lận đận - Ảnh: Internet

Về đời tư, sau khi đổ vỡ trong hôn nhân, Huyền Châu hiện đang làm mẹ đơn thân để chăm sóc cho 2 con nhỏ cùng việc phát triển kinh doanh. Mặc dù thành đạt và xinh đẹp xong cô lại lận đận trong đường tình duyên và hiện tại vẫn lẻ bóng một mình.

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 23

Đường tình duyên của những nữ BTV xinh đẹp VTV: Người hạnh phúc, kẻ ngậm ngùi - Ảnh 24
MC Huyền Châu hiện đang một mình nuôi con sau khi tan vỡ trong hôn nhân - Ảnh: Internet

Cuộc sống viên mãn của BTV Vân Anh, Diệp Anh, Trúc Mai khi rời VTV

Cuộc sống viên mãn của BTV Vân Anh, Diệp Anh, Trúc Mai khi rời VTV

Vân Anh, Diệp Anh và Trúc Mai đều có cuộc sống đáng mơ ước sau khi rời VTV.

Xem thêm
Từ khóa:   biên tập viên vtv nữ biên tập viên vtv xinh đẹp Đan Lê Diệp Chi Mai Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42