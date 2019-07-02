Được 'hàng tá' đại gia săn đón, cuối cùng Phi Thanh Vân đã chịu khoe người yêu mới?

Hậu trường 02/07/2019 16:16

Dòng chia sẻ mới đây của "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân khiến dân mạng bán tín bán nghi có phải cô nàng đang ẩn ý muốn công khai chuyện tình cảm?

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện Phi Thanh Vân đang làm mẹ đơn thân. Cô tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để lo kinh tế gia đình và chăm sóc con. Công việc kinh doanh thuận lợi và đạt nhiều thành công, nữ diễn viên có cuộc sống giàu sang, sung túc nhiều người mơ ước. Cô cũng nhiều lần khoe ảnh tậu xế xịn, nhà tiền tỷ.

Bên cạnh đó, bà mẹ đơn thân từng "gây bão" mạng khi khoe có vô số doanh nhân thành đạt theo đuổi nhưng không chấp nhận. Chân dài này cho biết không có thời gian yêu. Ngoài công việc kinh doanh, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và chăm sóc con trai.

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Phi Thanh Vân sống vui vẻ bên con trai Tấn Đức - Ảnh: FBNV

Thế nhưng mới đây, Phi Thanh Vân bất ngờ gây chú ý khi khoe ảnh chụp cùng một người đàn ông Hàn Quốc thành đạt kèm chú thích đầy ẩn ý: "Có một chàng chủ tịch tình si xứ Kim Chi”.

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Phi Thanh Vân chia sẻ ảnh chụp chung với người đàn ông Hàn Quốc. Được biết đây là chủ tịch một công ty đang 'trồng cây si' cô - Ảnh: FBNV
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Cô nàng còn hát cho người đàn ông này nghe - Ảnh: FBNV

Ngay dưới bài viết, rất nhiều dân mạng để lại bình luận chúc mừng vì cho rằng đây là bạn trai mới của bà mẹ đơn thân: "Đến luôn đi chị ơi, đẹp đôi đó”; "Người yêu mới của chị ạ"; "Chúc chị hạnh phúc"... một người khác còn khuyên: "Sang đó ở luôn đi chị".

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Bà mẹ đơn thân từng tiết lộ, đàn ông xếp hàng dài đợi được cô yêu - Ảnh: FBNV

Trả lời những câu hỏi tò mò của mọi người, Phi Thanh Vân giải thích: "Anh mê chị thì có, làm gì có việc chị của em mê trai”. Nữ diễn viên tiết lộ đã từ chối khi được người đàn ông thành đạt này tỏ tình. Cô muốn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết để phát triển kinh doanh, chuyện yêu đương tính sau.

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