Diễn viên Mã Trung từng bị nhận nhầm là ông trùm xã hội đen, đột quỵ trên phim trường, nhiều lần bỏ nghề vì 'cơm áo gạo tiền'

Điểm lại sự nghiệp với gần 100 vai diễn, Mã Trung tổng kết: “Tôi có khoảng 75% là vai phản diện. Không làm ông chủ gian ác, thì cũng là giang hồ cộm cán".

Mã Trung cho biết ông là dân tay ngang, bắt đầu từ những vai diễn quần chúng dù rất đam mê theo nghề nhưng chỉ bám trụ được vài phim, rồi chuyển sang kinh doanh quần áo. Thời gian đầu, Mã Trung cũng không được vợ ủng hộ vì thấy nghề này không thể lo được cơm áo gạo tiền.

"Thật sự giai đoạn đó đi đóng phim nhưng anh em chẳng ai nói đến thù lao, chỉ thích thì làm thôi. Thậm chí, tôi còn lén nhà đem vàng đi bán để đi tỉnh rồi tiêu xài vì cát-sê không đủ. Sau một thời gian, tôi thấy không ổn vì con cái còn nhỏ, vợ lại không vui nên quyết định không đi đóng phim nữa mà làm kinh tế nuôi con. Tôi ngưng cũng gần 10 năm, đến năm 2002 mới quay trở lại cho tới bây giờ" - ông cho hay.

Thời gian sau, nghệ sĩ Lý Huỳnh phát hiện anh đang mua bán ở chợ Tân Định, thế là rủ rê anh trở lại với nghề. Từ đó, ông góp mặt trong hàng loạt vai dữ dằn trên các bộ phim: Lửa cháy thành Đại La, Thăng Long đệ nhất kiếm, Thanh gươm để lại, Tây Sơn hiệp khách, Sơn Thần Thủy quái, Lệnh truy nã…

Đeo đuổi thêm được 3 năm, chuyện cơm áo gạo tiền khó khăn, buộc anh thêm một lần phải bỏ nghề và làm vai trò tổng quản lý của một chuỗi nhà hàng – du lịch đình đám ở Sài Gòn. Nhưng duyên số đã vậy, chả hiểu sao, anh và đạo diễn Lưu Huỳnh lại ở chung một tòa chung cư. Nghề gặp nghề, anh em tâm đắc. Nghe lời Lưu Huỳnh, anh bắt đầu nghe ngóng tin tức để đóng phim…

Đến khi các con đã lớn, vấn đề kinh tế gia đình được giải quyết, ông mới trở lại toàn tâm toàn ý cho nghề. Năm 2008, nhờ vai diễn ông trùm Hai Đương trong phim Vật chứng mong manh, Mã Trung mới khẳng định được tên tuổi.

Sau khi đóng phim này, Mã Trung hay bị nhận nhầm là trùm xã hội đen. "Hôm đó, tôi ghé ăn cơm tấm đêm ở chợ Tân Định (TP.HCM), một người bán vé số nhìn thấy, la lớn lên ông này là trùm xã hội đen, buôn người, bán ma túy. Tôi phải giải thích rằng đó chỉ là đóng phim thôi. Tôi cũng vui vì khán giả nhận ra, còn tố cáo mình nữa" - Mã Trung chia sẻ.

Một điều ái ngại hơn đó là ba cô con gái của Mã Trung luôn khuyên ba nên chọn vai hiền lành để còn có dịp khoe với bạn bè. Riêng bà xã anh, là fan âm thầm theo dõi các bộ phim của anh đóng. Thậm chí còn phân tích từng vai diễn để chồng “tăng đô” hơn cho những vai sau.

Anh bảo, chị “nóng mặt” nhất là lúc chứng kiến chồng đóng cảnh nóng với các cô gái xinh đẹp trên phim. Thế là lần sau cho lên phim trường xem. Cứ tưởng mùi mẫn ướt át dữ lắm, ai dè chỉ một nụ hôn trên giường, mà cả đám người bu đông nghẹt, đèn đóm nóng đến đổ mồ hôi hột, phải dầm dề cả buổi trời mới xong được một nụ hôn môi. Từ đó chị rất yên tâm và thương chồng nhiều hơn với những vất vả của nghề.

Bên cạnh những kỷ niệm vui, "ông trùm" cũng trải lòng về biến cố bị đột quỵ ngay trên phim trường. Nam diễn viên cho biết đó là giai đoạn ông tham gia bộ phim Giọt nước mắt hận thù (2015), khi đang quay cảnh trong bệnh viện thì bất ngờ ông đổ gục, ôm ngực và than khó thở. Mã Trung kể: "Cảnh quay đó nhân vật của tôi cũng bị hấp hối, thở oxy rồi chết. Mình thở không được mà đồng nghiệp còn tưởng mình nhập vai tốt. Tới hồi nghe hô cắt, tôi đã tái mặt, than khó thở và được đưa xuống cấp cứu ngay. Tôi bị tắc nghẽn mạch máu, phải phẫu thuật đặt stent tại đoạn mạch bị tắc để tránh những biến chứng. Đoàn phim buộc phải ngưng hết, không quay nữa để chờ tôi khoảng 1 tuần. May mà mình quay ở bệnh viện chứ trong rừng chắc tôi cũng xong rồi".

Với Mã Trung, niềm vui lớn nhất bây giờ là mỗi khi ra đường, được nhiều người chỉ mặt gọi tên trong phim

Với Mã Trung, niềm vui lớn nhất bây giờ là mỗi khi ra đường, được nhiều người chỉ mặt gọi tên trong phim. Có lúc đang chạy xe ngon lành, bị các anh công an thổi lại rồi hớn hở chào: “Anh Hai hổng đi đóng phim sao?”. Thì ra các anh ấy nhớ mặt qua vai diễn lão trùm Hai Đương trong phim Hoa Xương rồng. Điều đó khiến anh hạnh phúc.

Ngoài đời, ai gặp Mã Trung sẽ bắt gặp ngay nụ cười hiền, giọng trầm ấm, rất đẹp trai, phong độ, vậy mà chẳng hiểu sao, lúc nào anh cũng vào vai… ác! Anh bảo: “Gần như phần số “ác” đã vận vào tôi trên phim. Nhưng được cái, ác kiểu gì tôi cũng được ở nhà lầu, đi xe hơi, được hú hí với các em gái đẹp. Rất nhiều bạn diễn đã “ganh tỵ” cùng tôi rằng: Ông nội này có số hưởng mà!”.