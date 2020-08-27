Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến dân tình "bấn loạn" khi diện quần bơi khoe thân hình săn chắc. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ "chơi lớn" đến vậy.

Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến cư dân mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh mới lên trang cá nhân. Giọng ca "Vợ tương lai" khoe body săn chắc trước biển. Trong ảnh, "ông hoàng nhạc Việt" diện quần bơi và tự tin đứng tạo dáng thần thái, khoe thân hình chuẩn "soái ca".

Body 'chuẩn chỉnh' của Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi 49 - Ảnh: FB

Hiếm lắm 'ông hoàng nhạc Việt' mới công khai ảnh diện đồ bơi - Ảnh: FB

Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ bật cười khi hài hước thừa nhận mình chỉ mới 21 tuổi, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86 nên muốn "nổi loạn và hư hỏng" một chút.

Nam ca sĩ viết: "Nghe nói tuổi trẻ được nổi loạn và hư hỏng một chút! Mừng ghê! Mình mới vào đời 21 tuổi, cao 1,86m, độc thân và hiện đang quản lý công việc kinh doanh hải sản của gia đình. Còn khá dài thời gian để đàng hoàng lại!".

Dưới loạt ảnh của "ông hoàng nhạc Việt", dân mạng để lại bình luận khen ngợi body săn chắc của anh ở tuổi 49. Nhiều sao Việt như Nhật Kim Anh, Quang Dũng, Vũ Hà, Hoàng Bách, Pha Lê... trầm trồ không ngớt.

Ở phần bình luận, ca sĩ Vũ Hà khiến dân mạng cười ngất khi dùng app chỉnh ảnh của bạn thân và chọc ghẹo: 'Chân dài tới nách là có thật nha' - Ảnh: FB

Là người của công chúng, Đàm Vĩnh Hưng rất chăm chút cho vẻ ngoài. Anh chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn uống lành mạnh để giữ body chuẩn như hiện tại. Nam ca sĩ còn được mệnh danh là nghệ sĩ nam lịch lãm với gu thời trang đẳng cấp nhất nhì làng giải trí Việt. Anh sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ gồm quần áo, giày dép, túi xách và vô số phụ kiện có giá trị.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-gay-choang-khi-noi-loan-o-tuoi-49-dien-quan-boi-khoe-body-6-mui-cuon-cuon-377766.html