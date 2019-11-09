Đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng: Ảnh hiếm về không gian tiệc cưới lung linh tại Phú Quốc trước giờ G

Sau lễ rước dâu tại nhà riêng vào sáng 8/11 thì chiều cùng ngày, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đáp chuyến bay đến Phú Quốc để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào chiều tối nay (9/11).

Đông Nhi và Ông Cao Thắng rạng rỡ trong lễ rước dâu ngày 8/11 - Ảnh: Internet

Lễ cưới dự kiến có chi phí lên đến 10 tỷ đồng, với 500 khách mời hầu hết là những bạn bè thân thiết và nghệ sĩ đình đám của showbiz. Hiện tại, khâu cuối cùng chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ đang gấp rút hoàn tất, những hình ảnh đầu tiên của không gian tiệc cưới vừa được hé lộ.