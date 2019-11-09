Đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng: Ảnh hiếm về không gian tiệc cưới lung linh tại Phú Quốc trước giờ G

Hậu trường 09/11/2019 13:23

Vài giờ trước lễ cưới tại Phú Quốc, những hình ảnh mới nhất về không gian tổ chức hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã được hé lộ.

Sau lễ rước dâu tại nhà riêng vào sáng 8/11 thì chiều cùng ngày, Đông NhiÔng Cao Thắng đáp chuyến bay đến Phú Quốc để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào chiều tối nay (9/11).

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Đông Nhi và Ông Cao Thắng rạng rỡ trong lễ rước dâu ngày 8/11 - Ảnh: Internet

Lễ cưới dự kiến có chi phí lên đến 10 tỷ đồng, với 500 khách mời hầu hết là những bạn bè thân thiết và nghệ sĩ đình đám của showbiz. Hiện tại, khâu cuối cùng chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ đang gấp rút hoàn tất, những hình ảnh đầu tiên của không gian tiệc cưới vừa được hé lộ.

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Không gian lễ cưới đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối - Ảnh: FB

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Khu vực đãi tiệc đã được trang trí gần như hoàn tất - Ảnh: FB
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Sân khấu trang trí nhiều hoa tươi tạo không gian lung linh như cổ tích - Ảnh: FB

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Những hình ảnh này được một fanpage chuyên thảo luận về giới nghệ sĩ hé lộ - Ảnh: FB
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Khách sạn được cô dâu chú rể bao trọn trong 2 ngày để các khách mời tha hồ vui chơi - Ảnh: FB

Theo một số thông tin ban đầu thì trong tiệc cưới tối nay, cô dâu Đông Nhi sẽ đội khăn voan dài 3m và thay 10 bộ váy thể hiện chặng đường yêu 10 năm với chú rể Ông Cao Thắng.

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Diễn viên Diệu Nhi ôm hộp quà lớn ra sân bay - Ảnh: Internet

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Khả Như, Việt Hương, Nhã Phương... cùng nhiều sao Việt 'đổ bộ' Phú Quốc - Ảnh: Internet
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Ca sĩ Đông Nhi có mặt tại Phú Quốc để chuẩn bị cho tối nay - Ảnh: FB

Hiện tại, hàng trăm nghệ sĩ khách mời như: gia đình Lý Hải - Minh Hà, Nhã Phương, Vũ Cát Tường, Diệu Nhi... đã đáp chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, chuẩn bị tham dự lễ cưới được chờ đợi nhất năm của Vbiz.

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