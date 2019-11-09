Đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng: Ảnh hiếm về không gian tiệc cưới lung linh tại Phú Quốc trước giờ G

Vài giờ trước lễ cưới tại Phú Quốc, những hình ảnh mới nhất về không gian tổ chức hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã được hé lộ.
- Lễ rước dâu Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Lộ diện bố chồng là đại gia nổi tiếng
- Góc ngỡ ngàng: Chiếc xe ô tô rước nàng dâu Đông Nhi đã được Ông Cao Thắng mang lên sân khấu từ... 5 năm trước?
Sau lễ rước dâu tại nhà riêng vào sáng 8/11 thì chiều cùng ngày, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đáp chuyến bay đến Phú Quốc để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào chiều tối nay (9/11).
Lễ cưới dự kiến có chi phí lên đến 10 tỷ đồng, với 500 khách mời hầu hết là những bạn bè thân thiết và nghệ sĩ đình đám của showbiz. Hiện tại, khâu cuối cùng chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ đang gấp rút hoàn tất, những hình ảnh đầu tiên của không gian tiệc cưới vừa được hé lộ.
Theo một số thông tin ban đầu thì trong tiệc cưới tối nay, cô dâu Đông Nhi sẽ đội khăn voan dài 3m và thay 10 bộ váy thể hiện chặng đường yêu 10 năm với chú rể Ông Cao Thắng.
Hiện tại, hàng trăm nghệ sĩ khách mời như: gia đình Lý Hải - Minh Hà, Nhã Phương, Vũ Cát Tường, Diệu Nhi... đã đáp chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, chuẩn bị tham dự lễ cưới được chờ đợi nhất năm của Vbiz.