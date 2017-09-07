Cười rớt hàm với bài thơ dân mạng viết tặng 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh

Hậu trường 07/09/2017 16:15

Sau khi đăng ảnh ngồi trong xe sang, Ngọc Trinh đã được một khán giả viết tặng bài thơ đầy thú vị.

Mới đây, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh cô ăn mặc sang trọng, xinh đẹp ngồi trong xế hộp đắt tiền. Ngay sau đó một Facebooker đã viết tặng một bài thơ khen ngợi sắc đẹp của cô.

Cười rớt hàm với bài thơ dân mạng tặng 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh
Đăng ảnh bên trong xe hơi tiền tỷ, Ngọc Trinh nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng - Ảnh: Internet

Cười rớt hàm với bài thơ dân mạng tặng 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh
Một người chơi Facebook còn làm thơ tặng "Nữ hoàng nội y" - Ảnh: Internet

Bài thơ có nội dung như sau: "Chân dài lại cưỡi xế sang
Hỏi sao bao kẻ xốn xang cõi lòng
Trinh ơi em đẹp phũ phàng
Làm anh ngắm mãi đi đường giẫm gai
Một mai nhan sắc phai tàn
Thì anh vẫn ngắm một làn da xinh
Ông trời sao có mình trinh
Chân dài Venus lung linh gợi tình
Mình ơi thương lấy mình à
Ngọc ngà châu báu của nhà người ta
Cuộc đời một kiếp sinh ra
Sao người đẹp quá còn ta đen xì".

ảnh sex ngọc trinh
Ngọc Trinh được mọi người biết đến và yêu mến nhờ thân hình sexy, nóng bỏng. Người đẹp gốc Trà Vinh khiến không ít quý ông phải thổn thức khi ngắm nhìn loạt ảnh bikini của cô - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, bài thơ đã thu hút sự chú ý của dân mạng và trở thành nguồn cảm hứng cho fan hâm mộ. Một người chơi khác đã sáng tạo thêm một bài thơ mới với nội dung độc đáo gửi đến thần tượng.

"Chân dài lại cưỡi xế sang
Trinh ơi sao đẹp phũ phàng thế em
Bọn anh vùi mắt trong tim
Chông gai chẳng sợ, sợ em không nhìn
Dù khi cái lưỡi thời gian
Liếm em nhan sắc phai tàn một mai
Thì anh vẫn ngắm chân dài
Ông trời sao chẳng sinh vài Ngọc Trinh"

ảnh sex ngọc trinh
Dù không tham gia vào nhiều hoạt động của showbiz, nhưng trong lĩnh vực người mẫu ảnh bikini, Ngọc Trinh đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả và trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y dân mạng làm thơ tặng ngọc trinh

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