Cười rớt hàm với bài thơ dân mạng tặng 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh

Sau khi đăng ảnh ngồi trong xe sang, Ngọc Trinh đã được một khán giả viết tặng bài thơ đầy thú vị.

Mới đây, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh cô ăn mặc sang trọng, xinh đẹp ngồi trong xế hộp đắt tiền. Ngay sau đó một Facebooker đã viết tặng một bài thơ khen ngợi sắc đẹp của cô.

Bài thơ có nội dung như sau: "Chân dài lại cưỡi xế sang

Hỏi sao bao kẻ xốn xang cõi lòng

Trinh ơi em đẹp phũ phàng

Làm anh ngắm mãi đi đường giẫm gai

Một mai nhan sắc phai tàn

Thì anh vẫn ngắm một làn da xinh

Ông trời sao có mình trinh

Chân dài Venus lung linh gợi tình

Mình ơi thương lấy mình à

Ngọc ngà châu báu của nhà người ta

Cuộc đời một kiếp sinh ra

Sao người đẹp quá còn ta đen xì".

Ngay sau khi đăng tải, bài thơ đã thu hút sự chú ý của dân mạng và trở thành nguồn cảm hứng cho fan hâm mộ. Một người chơi khác đã sáng tạo thêm một bài thơ mới với nội dung độc đáo gửi đến thần tượng.

"Chân dài lại cưỡi xế sang

Trinh ơi sao đẹp phũ phàng thế em

Bọn anh vùi mắt trong tim

Chông gai chẳng sợ, sợ em không nhìn

Dù khi cái lưỡi thời gian

Liếm em nhan sắc phai tàn một mai

Thì anh vẫn ngắm chân dài

Ông trời sao chẳng sinh vài Ngọc Trinh"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-rot-ham-voi-bai-tho-dan-mang-viet-tang-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-233329.html