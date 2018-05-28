Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình

Tuy nhiên, 11/2016 BTV Vân Anh bất ngờ nói lời chia tay VTV trong sự tiếc nuối của nhiều người. Theo nguồn tin từ các đồng nghiệp, nữ MC kỳ cựu quyết định chấm dứt công việc yêu thích vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc 2 con trai.

Ngoài BTV Hoài Anh, BTV Vân Anh cũng là một nữ MC thời sự được hàng triệu công chúng Việt Nam yêu mến. Thông qua khả năng dẫn chương trình trôi chảy cùng giọng nói trầm ấm, chị luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả trong suốt 20 năm công tác tại Đài truyền hình.

“Có thể nhiều người bất ngờ khi tôi rời khỏi VTV nhưng với tôi thì đó là ý định cũng từ lâu rồi. Chính môi trường làm việc, chính sự tin yêu của khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng đến một lúc, tôi cảm thấy mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một hướng đi mới cho mình, hướng đến tương lai hơn. Tất nhiên là quyết định này cũng rất khó khăn, bởi không dễ gì mình có thể từ bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua”, chị Vân Anh chia sẻ.

Tuy đã ngưng dẫn bản tin thời sự nhưng cuộc sống đời tư của BTV Vân Anh vẫn được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng cả gia đình tại những địa điểm xa hoa trên thế giới. Không còn "đầu tắt mặt tối" với công việc lại có kinh tế dư dả, chị Vân Anh tranh thủ tận hưởng những ngày tháng an nhàn đầy hạnh phúc.