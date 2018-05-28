Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình

Hậu trường 28/05/2018 10:55

Rời xa công việc làm MC bận rộn ở Đài truyền hình, BTV Vân Anh tận hưởng cuộc sống sung sướng như mơ khi thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Ngoài BTV Hoài Anh, BTV Vân Anh cũng là một nữ MC thời sự được hàng triệu công chúng Việt Nam yêu mến. Thông qua khả năng dẫn chương trình trôi chảy cùng giọng nói trầm ấm, chị luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả trong suốt 20 năm công tác tại Đài truyền hình.

Tuy nhiên, 11/2016 BTV Vân Anh bất ngờ nói lời chia tay VTV trong sự tiếc nuối của nhiều người. Theo nguồn tin từ các đồng nghiệp, nữ MC kỳ cựu quyết định chấm dứt công việc yêu thích vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc 2 con trai.

“Có thể nhiều người bất ngờ khi tôi rời khỏi VTV nhưng với tôi thì đó là ý định cũng từ lâu rồi. Chính môi trường làm việc, chính sự tin yêu của khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng đến một lúc, tôi cảm thấy mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một hướng đi mới cho mình, hướng đến tương lai hơn. Tất nhiên là quyết định này cũng rất khó khăn, bởi không dễ gì mình có thể từ bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua”, chị Vân Anh chia sẻ.

Tuy đã ngưng dẫn bản tin thời sự nhưng cuộc sống đời tư của BTV Vân Anh vẫn được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng cả gia đình tại những địa điểm xa hoa trên thế giới. Không còn "đầu tắt mặt tối" với công việc lại có kinh tế dư dả, chị Vân Anh tranh thủ tận hưởng những ngày tháng an nhàn đầy hạnh phúc.

BTV Vân Anh và chồng hơn 21 tuổi có một gia đình êm ấm với 2 cậu con trai đáng yêu. Chồng cựu MC Đài truyền hình chính là bác sĩ nổi tiếng có “bàn tay vàng”- PGS. TS. TTND. Nguyễn Văn Thạch của bệnh viện Việt Đức. Đây được xem là lý do chị Vân Anh không mấy bận tâm về kinh tế mà quyết định nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 1
BTV Vân Anh thường xuyên đi du lịch sau khi nghỉ việc ở VTV - Ảnh: Internet
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 2
Tháng 10/2017,BTV Vân Anh tận hưởng những ngày thư giãn ở Ireland - Ảnh: Internet
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 3
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 4
Cuộc sống an nhàn tự tại của BTV Vân Anh là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: Internet
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 5
BTV Vân Anh chụp ảnh với hoa Anh Đào tại Nhật Bản - Ảnh: Internet
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 6
Vợ chồng BTV Vân Anh cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 7
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 8
Có kinh tế dư dả, BTV Vân Anh dành nhiều thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh: Internet
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 9
Cuộc sống sung sướng như tiên của BTV Vân Anh sau 2 năm nghỉ việc ở Đài truyền hình - Ảnh 10
BTV Vân Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet

Vân Anh: Dứt được cuộc tình với người đàn ông trăng hoa, vũ phu nhờ vụ tai nạn suýt chết

Vân Anh: Dứt được cuộc tình với người đàn ông trăng hoa, vũ phu nhờ vụ tai nạn suýt chết

"Sau 2 tháng nằm viện và nằm nhà, tôi quyết định được là mình không thể đi tiếp cuộc tình này. Tôi đã quá khổ, quá sức chịu đựng rồi", diễn viên Đào Vân Anh kể.

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