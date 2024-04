Cuộc sống của đại gia “chơi ngông bậc nhất” Việt Nam”: Có đến 6 đời vợ, 74 tuổi cưới người vợ trẻ kém 54 tuổi

Được biết đến là một đại gia vươn lên từ con số 0 tròn trĩnh, đại gia Lê Ân (SN 1938, quê gốc ở Quảng Nam) đã trải qua không ít khó khăn, lăn lộn đủ nghề từ may vá, nấu xà bông đến kinh doanh phế liệu, thuốc tây... Suốt chặng đường gây dựng sự nghiệp, đương đầu nhiều biến cố, từng “ra tù vào tội”, rồi liên tiếp bị phản bội, dường như chưa có thử thách nào ông chưa từng kinh qua.

Đại gia Lê Ân (SN 1938, quê gốc ở Quảng Nam).

Năm 1958, ông bỏ nhà vào thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long (nay là Bình Phước). Vào đến An Lộc, ông chọn việc may vá để mưu sinh. Ban đầu, ông mượn một chiếc máy may hiệu Singer đã cũ rồi đặt trên vỉa hè và hành nghề kiếm sống. Trời thương cho lộc làm ăn, ông cứ làm đến đâu là khách đặt đến đó, nhiều khi do đông quá, khách đặt đồ còn may không kịp.