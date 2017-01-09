Sau một vài ngày đầu công chiếu thành công, những ngày gần đây trên mạng internet lan truyền một vài thông tin bất lợi cho Chung Hán Lương và Angela Baby. Nhiều thông tin cho rằng hai diễn viên chính của Cô phương bất tự thưởng thực ra chỉ đóng cùng nhau một khoảng thời gian rất ngắn và sử dụng diễn viên đóng thế rất nhiều, chỉ khi nào có những cảnh quay cận mặt thì diễn viên chính mới “vào vai”.

Đặc biệt hơn nữa nam diễn viên đóng thế cho Chung Hán Lương là Chung Thụy Hiên được cho là bị ekip khai trừ với lý do là có ngoại hình quá giống Chung Hán Lương. Chung Thụy Hiên cho hay: “Chung Hán Lương rất không vui”, người quản lý của Chung Hán Lương nói với đạo diễn rằng: “Nếu như người đóng thế vẫn ở trong ekip đoàn phim thì Chung Hán Lương sẽ không quay nữa”.

Mặc dù thông tin Chung Hán Lương và Angela Baby quá “lạm dụng” diễn viên đóng thế đã có từ lâu nhưng khi phim khởi chiếu những thông tin này lại xuất hiện với tần suất dày đặc.

Không lâu sau khi Chung Thụy Hiên bị khai trừ, người đóng thế cho Angela Baby là Chu Văn Vũ cũng bị đoàn phim cho nghỉ với lý do “ngực quá to”. Cô diễn viên này bày tỏ cô không rõ việc cô bị cho thôi việc là ý của Angela Baby hay là của đạo diễn.

Ngay sau khi tin đồn xuất hiện có hai luồng thông tin trái chiều, một là lên án Chung Hán Lương và Angela Baby nhận thù lao cao mà không hết lòng vì công việc, mắc bệnh ngôi sao khiến hai diễn viên đóng thế phải nghỉ việc. Còn một luồng thông tin là đứng về phía hai nghệ sỹ nổi tiếng mà lên án những tin đồn không đáng tin, nhiều người còn cho rằng hai diễn viên đóng thế vì muốn đánh bóng tên tuổi nên dùng cách này để được nổi tiếng.

Ngay sau đó đoàn làm phim đã lên tiếng phủ nhận các thông tin nói trên và bảo vệ hai ngôi sao Chung Hán Lương và Angela Baby, bản thân Chung Hán Lương và Angela Baby cũng đã phủ nhận mọi tin đồn thiếu căn cứ này. Cô phương bất tự thưởng là bộ phim đáng được chờ đợi của năm nay, mặc dù lên sóng mới được một vài tập nhưng sức hút của bộ phim này với khán giả yêu mến phim Hoa ngữ vô cùng lớn.