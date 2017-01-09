Cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby hứng chịu "gạch đá" vì bệnh ngôi sao

Hậu trường 09/01/2017 17:22

Hiện nay hai diễn viên chính trong phim “Cô phương bất tự thưởng” là Chung Hán Lương và Angela Baby hứng chịu rất nhiều "gạch đá" từ dư luận vì những tin đồn liên quan đến vai diễn Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình.

Sau một vài ngày đầu công chiếu thành công, những ngày gần đây trên mạng internet lan truyền một vài thông tin bất lợi cho Chung Hán Lương và Angela Baby. Nhiều thông tin cho rằng hai diễn viên chính của Cô phương bất tự thưởng thực ra chỉ đóng cùng nhau một khoảng thời gian rất ngắn và sử dụng diễn viên đóng thế rất nhiều, chỉ khi nào có những cảnh quay cận mặt thì diễn viên chính mới “vào vai”.

Cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby hứng chịu 'gạch đá' vì bệnh ngôi sao - Ảnh 1
Chung Hán Lương và Angela Baby hứng chịu nhiều gạch đá sau khi có những tin đồn trên mạng

Mặc dù thông tin Chung Hán Lương và Angela Baby quá “lạm dụng” diễn viên đóng thế đã có từ lâu nhưng khi phim khởi chiếu những thông tin này lại xuất hiện với tần suất dày đặc.

Đặc biệt hơn nữa nam diễn viên đóng thế cho Chung Hán Lương là Chung Thụy Hiên được cho là bị ekip khai trừ với lý do là có ngoại hình quá giống Chung Hán Lương. Chung Thụy Hiên cho hay: “Chung Hán Lương rất không vui”, người quản lý của Chung Hán Lương nói với đạo diễn rằng: “Nếu như người đóng thế vẫn ở trong ekip đoàn phim thì Chung Hán Lương sẽ không quay nữa”.

Cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby hứng chịu 'gạch đá' vì bệnh ngôi sao - Ảnh 2

Cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby hứng chịu 'gạch đá' vì bệnh ngôi sao - Ảnh 3

Cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby hứng chịu 'gạch đá' vì bệnh ngôi sao - Ảnh 4
Chân dung nam diễn viên đóng thế cho Chung Hán Lương - Chung Thụy Hiên

Không lâu sau khi Chung Thụy Hiên bị khai trừ, người đóng thế cho Angela Baby là Chu Văn Vũ cũng bị đoàn phim cho nghỉ với lý do “ngực quá to”. Cô diễn viên này bày tỏ cô không rõ việc cô bị cho thôi việc là ý của Angela Baby hay là của đạo diễn.

Cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby hứng chịu 'gạch đá' vì bệnh ngôi sao - Ảnh 5

Cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby hứng chịu 'gạch đá' vì bệnh ngôi sao - Ảnh 6
Chu Văn Vũ bị cho thôi việc với lý do ngực quá lớn

Ngay sau khi tin đồn xuất hiện có hai luồng thông tin trái chiều, một là lên án Chung Hán Lương và Angela Baby nhận thù lao cao mà không hết lòng vì công việc, mắc bệnh ngôi sao khiến hai diễn viên đóng thế phải nghỉ việc. Còn một luồng thông tin là đứng về phía hai nghệ sỹ nổi tiếng mà lên án những tin đồn không đáng tin, nhiều người còn cho rằng hai diễn viên đóng thế vì muốn đánh bóng tên tuổi nên dùng cách này để được nổi tiếng.

Ngay sau đó đoàn làm phim đã lên tiếng phủ nhận các thông tin nói trên và bảo vệ hai ngôi sao Chung Hán Lương và Angela Baby, bản thân Chung Hán Lương và Angela Baby cũng đã phủ nhận mọi tin đồn thiếu căn cứ này. Cô phương bất tự thưởng là bộ phim đáng được chờ đợi của năm nay, mặc dù lên sóng mới được một vài tập nhưng sức hút của bộ phim này với khán giả yêu mến phim Hoa ngữ vô cùng lớn.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 22 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42