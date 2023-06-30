Cận cảnh khu vườn đầy rau quả của cặp đôi 'Ba ngọn nến lung linh' bên trong ngôi nhà tại Mỹ

Phương Thảo – Ngọc Lễ nổi tiếng ở Việt Nam từ những năm 1990 với những ca khúc: "Xa rồi tuổi thơ", "Xe đạp ơi", "Con gái", "Dấu yêu tình đầu", "Ba ngọn nến lung linh", "Con heo đất",... Hình ảnh vợ chồng Thảo - Lễ và hai con gái Na, Nấm lúc đó như hình mẫu lý tưởng về gia đình hạnh phúc “ba ngọn nến lung linh/ thắp sáng một gia đình”.

Phương Thảo - Ngọc Lễ trên sân khấu những năm 90

Năm 2005, Phương Thảo - Ngọc Lễ và hai con ra nước ngoài định cư sau khi ca sĩ Phương Thảo may mắn tìm lại được người cha quốc tịch Mỹ, khép lại hành trình 28 năm tìm cha của cô. Khi có dịp, hai nghệ sĩ vẫn quay lại Việt Nam thăm quê hương.