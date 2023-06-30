Cận cảnh khu vườn đầy rau quả của cặp đôi 'Ba ngọn nến lung linh' bên trong ngôi nhà tại Mỹ

Trong căn nhà tại Garden Grove, California (Mỹ) của cặp đôi "Con heo đất" sở hữu một khu vườn đủ các loại rau và cây ăn trái Việt dư dã cho một bữa ăn gia đình.
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Phương Thảo – Ngọc Lễ nổi tiếng ở Việt Nam từ những năm 1990 với những ca khúc: "Xa rồi tuổi thơ", "Xe đạp ơi", "Con gái", "Dấu yêu tình đầu", "Ba ngọn nến lung linh", "Con heo đất",... Hình ảnh vợ chồng Thảo - Lễ và hai con gái Na, Nấm lúc đó như hình mẫu lý tưởng về gia đình hạnh phúc “ba ngọn nến lung linh/ thắp sáng một gia đình”.
Năm 2005, Phương Thảo - Ngọc Lễ và hai con ra nước ngoài định cư sau khi ca sĩ Phương Thảo may mắn tìm lại được người cha quốc tịch Mỹ, khép lại hành trình 28 năm tìm cha của cô. Khi có dịp, hai nghệ sĩ vẫn quay lại Việt Nam thăm quê hương.
Cuộc sống hiện tại của gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ ở Mỹ vẫn gắn bó với hoạt động âm nhạc. Tuy không mấy khi tham gia các show diễn ở hải ngoại, họ có một phòng thu và hoạt động tích cực trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc.
Ngoài công việc, làm vườn là niềm vui của ca sĩ Phương Thảo... Khu vườn của vợ chồng chị có ổi, chanh cùng một số loại rau. Chị gọi đó là chiếc tủ lạnh ngoài trời vì hễ nấu canh sẽ hái rau muống, rau lang, cải xanh, còn làm phở, món xào thì ngắt hành, ngò, rau thơm.
Trên trang cá nhân, vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ hé lộ khu vườn tươi tốt với nhiều loại rau củ, cây ăn quả...
Quy trình chăm sóc vườn của nữ ca sĩ cũng diễn ra đơn giản, gồm công đoạn ủ phân hữu cơ từ lá khô, cỏ, thức ăn thừa để bón cho đất rồi tưới nước theo nhu cầu. “Tôi muốn gia đình được ăn rau củ sạch nên chịu khó chút”, chị nói.