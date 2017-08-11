Tối 10/8, Lâm Khánh Chi sexy cùng chồng sắp cưới đến chúc mừng chồng cũ Phi Thanh Vân - Bảo Duy tái hôn.

Sau khi chuyển giới thành công có vóc dáng cân đối và vòng 1 khủng, Lâm Khánh Chi thường xuyên diện trang phục lộng lẫy hở bạo. Vẻ đẹp khuyến rũ, sexy của người đẹp khiến chồng sắp cưới mê mẩn.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi hôn chồng điển trai trong ảnh cưới Nữ ca sĩ không ngần ngại khoá môi vị hôn phu kém 8 tuổi khi cả hai thực hiện bộ hình lãng mạn.

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