Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân

Hậu trường 11/08/2017 22:09

Tối 10/8, Lâm Khánh Chi sexy cùng chồng sắp cưới đến chúc mừng chồng cũ Phi Thanh Vân - Bảo Duy tái hôn.

Sau khi chuyển giới thành công có vóc dáng cân đối và vòng 1 khủng, Lâm Khánh Chi thường xuyên diện trang phục lộng lẫy hở bạo. Vẻ đẹp khuyến rũ, sexy của người đẹp khiến chồng sắp cưới mê mẩn.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh 1
Chồng cũ Phi Thanh Vân - Bảo Duy và vợ Việt kiều tên Thúy Oanh lộng lẫy trong ngày trọng đại. Lễ cưới tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi diện váy trắng sexy, cùng chồng sắp cưới tên Ken tới chúc mừng Bảo Duy. Có thể thấy, nữ ca sĩ đẹp lấn lướt cả cô dâu - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh 3
Nữ ca sĩ sexy, để lộ vòng 1 cực khủng khi đến dự đám cưới của Bảo Duy - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, trước khi chuyển giới có nghệ danh là Lâm Chí Khanh. Năm 2012, người đẹp quyết định chuyển giới để sống đúng với con người thật của mình. Dù trải qua nhiều đau đớn và gánh chịu nhiều phản ứng từ dư luận, song cuối cùng giấc mơ của nữ ca sĩ cũng trở thành hiện thực. Sau phẫu thuật và trở lại showbiz, cô lấy nghệ danh là Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh 5
Diễn viên Hiếu Nguyễn đến chúc mừng đám cưới của Bảo Duy và vợ Việt kiều - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh 6
Ca sĩ Long Nhật cũng đến chúc mừng chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đẹp 'vượt mặt' cô dâu khi tham dự lễ cưới chồng cũ Phi Thanh Vân - Ảnh 7
Cầu thủ Phan Thanh Bình ăn mặc lịch lãm đến chúc mừng Bảo Duy trong ngày cưới - Ảnh: Internet

 

 

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi hôn chồng điển trai trong ảnh cưới

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi hôn chồng điển trai trong ảnh cưới

Nữ ca sĩ không ngần ngại khoá môi vị hôn phu kém 8 tuổi khi cả hai thực hiện bộ hình lãng mạn.

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