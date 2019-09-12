Bụng bầu vượt mặt, Phương Mai vẫn tự tin tạo dáng gợi cảm trong bồn tắm khiến fan ‘xịt máu mũi’

Hậu trường 12/09/2019 17:06

Bộ ảnh mới nhất của MC Phương Mai đang khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa vì quá sexy. Thậm chí cô còn được gọi là “mẹ bầu gợi cảm nhất Vbiz”.

Vốn là người đẹp gợi cảm của showbiz Việt, MC Phương Mai luôn khiến khán giả “bỏng mắt” với những bộ ảnh nóng bỏng. Hiện tại, dù đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ nhưng người đẹp vẫn trung thành với phong cách quen thuộc này.

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Phương Mai đang mang thai ở tháng thứ 7 - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Mai đã tung ra bộ ảnh lưu giữ lại từng khoảnh khắc trong lần đầu mang thai. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cựu siêu mẫu đắm mình trong bồn tắm đầy bọt, khoe trọn bầu ngực quyến rũ trước ống kính. Chưa hết, Phương Mai còn “đốt mắt” người hâm mộ với hình ảnh bán nude tạo dáng trên giường.

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Nữ MC vô cùng quyến rũ và xinh đẹp - Ảnh: Internet
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Đôi gò bồng đảo căng đầy của Phương Mai - Ảnh: Internet

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Người đẹp khéo léo tạo dáng che đi phần bụng - Ảnh: Internet
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Phương Mai bán nude đầy táo bạo trong thai kỳ - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Phương Mai:

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Có thể thấy, dù đang mang thai nhưng vóc dáng của cô vẫn khá thon gọn, thần thái vô cùng rạng rỡ. Được biết, cựu siêu mẫu Phương Mai đã tăng khoảng 10kg trong quá trình mang thai. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, người đẹp còn tập yoga để tăng cường sức khỏe cho cả mẹ và bé. Trước đó, không ít người đã ngạc nhiên khi thấy nữ MC có thể thực hiện động tác trồng cây chuối dù bụng bầu đã lớn.

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Phương Mai rất chăm chỉ tập yoga - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Phương Mai, bố mẹ chồng sẽ sang Việt Nam vào thời điểm cô sinh nở để được bế cháu nội đầu lòng. Khoảng thời gian này, ông bà vẫn thường xuyên gọi điện nhắc nhở Phương Mai ăn uống đầy đủ để thai nhi phát triển tốt. Về phần ông xã, Phương Mai cho biết anh rất tâm lý và luôn làm mọi điều vợ mong muốn để cô không bị tủi thân.

MC Phương Mai tiết lộ đã tăng tới 65kg nhưng vẫn siêu sexy đến bất ngờ

MC Phương Mai tiết lộ đã tăng tới 65kg nhưng vẫn siêu sexy đến bất ngờ

Được mệnh danh là "MC gợi cảm nhất Việt Nam" nên dù bụng đã lớn vì mang bầu nhưng Phương Mai vẫn khiến dân tình trầm trồ về độ gợi cảm của cô.

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