Bí kíp dạy con cực khéo của 'chị đại' Diva Mỹ Linh: Không muốn dạy con thành thiên tài, luôn cố đóng vai 'ác'

Trải qua 25 năm hôn nhân, hiện cặp đôi có 3 người con (trong đó, Anna Trương là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân). Hiện, cả 3 người con của Mỹ Linh đều đã khôn lớn và sở hữu học vấn cực đỉnh. Chị cả Anna Trương từng du học chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc tại học viện Berklee College of Music. Trong khi đó, cậu hai Anh Duy đỗ ngành Bác sĩ Y khoa, trường Đại học Melbourne, Australia. Còn em út Mỹ Anh cũng nhận được học bổng 75% của Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Trải qua 25 năm hôn nhân, hiện cặp đôi có 3 người con (trong đó, Anna Trương là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân)

Mặc dù bận rộn với các dự án âm nhạc nhưng Mỹ Linh vẫn luôn phân bổ thời gian để quan tâm, chăm sóc cho gia đình mình. Cô không ngại đứng ra chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, rồi dọn dẹp nhà cửa, vườn tược,... Ngoài bữa ăn, Mỹ Linh còn dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự với các con như những người bạn tâm giao, từ chuyện sinh hoạt, học hành đến bạn bè, sở thích...

Hiện, cả 3 người con của Mỹ Linh đều đã khôn lớn và sở hữu học vấn cực đỉnh. Mặc dù bận rộn với các dự án âm nhạc nhưng Mỹ Linh vẫn luôn phân bổ thời gian để quan tâm, chăm sóc cho gia đình mình

Dù gia đình có điều kiện song thay vì sắm cho con nhiều đồ hiệu đắt tiền thì cô chỉ mua sắm những món đồ bình thường, giá bình dân như bao bạn bè cùng chang lứa khác. Thậm chí, các con của Diva Mỹ Linh phải sử dụng lại laptop của bố mẹ thay vì mua máy tính mới.

Mỹ Linh từng chia sẻ cách dạy con độc đáo khiến nhều người phải học hỏi. Cô từng cho biết hiểu rằng các con áp lực vì sinh ra trong gia đình bố mẹ là người nổi tiếng. Vì thế, cô không muốn dạy các con thành những thiên tài. Thần đồng hay thiên tài luôn là một gánh nặng kinh khủng.

Mỹ Linh từng chia sẻ cách dạy con độc đáo khiến nhều người phải học hỏi. Cô từng cho biết hiểu rằng các con áp lực vì sinh ra trong gia đình bố mẹ là người nổi tiếng. Vì thế, cô không muốn dạy các con thành những thiên tài

Nữ diva cho biết: "Tôi chỉ muốn các con sống vui vẻ... Tôi sợ nhất câu nói: Con là niềm tự hào của gia đình. Tôi thường bảo các cháu rằng, con không phải chịu trách nhiệm cho ai cả, con chỉ phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình thôi".

Chính vì thế, vợ chồng cô chỉ đứng ngoài làm người hướng dẫn, không can thiệp vào quyết định của con. Họ cũng tôn trọng sở thích, mong muốn của những đứa trẻ. Mỹ Linh nói: "Chúng tôi chỉ lắng nghe và cảm nhận khả năng của các con, từ đó đối chiếu với những gì chúng đang ước mơ để định hướng nghề nghiệp tương lai. Không ai có thể đạt được thành công trong công việc nếu như không say mê công việc ấy. Đương nhiên, hạnh phúc nhất là khi chúng ta được tự do làm công việc mà mình yêu thích".

Vợ chồng cô chỉ đứng ngoài làm người hướng dẫn, không can thiệp vào quyết định của con. Họ cũng tôn trọng sở thích, mong muốn của những đứa trẻ

Nữ diva chốt lại 3 từ khóa quan trọng trong việc dạy con gồm: Hiểu, thương và kỷ luật. Mỹ Linh khẳng định phải "ác" thì các con mới trưởng thành được. Các con cô đều chỉ đều được cho tiền học và sinh hoạt phí trong mức tối thiểu thay vì nuông chiều theo ý thích của con cái và muốn mua gì ngoài nhu cầu đó phải tự kiếm thêm và nếu vay thì phải trả góp hàng tháng.

Mỹ Linh chia sẻ: "Tôi thường dạy con phải sống nhân hậu, làm điều tốt và không bao giờ làm những việc khiến lương tâm hổ thẹn. Tôn trọng các con nhưng tôi cũng rất nghiêm khắc khi dạy dỗ, yêu không có nghĩa là chiều chuộng vô lối, mắng không có nghĩa là ghét bỏ. Cũng có lúc, tôi mắng oan đứa nọ đứa kia. Nhưng khi nhận ra mình sai, tôi thường xin lỗi con ngay. Đó là cách để các con tôn trọng mình".



Mối quan hệ thân thiết của "mẹ kế - con chồng" là nhờ sự nỗ lực của Mỹ Linh. Với tâm niệm "yêu mọi thứ thuộc về chồng", cô đã chăm sóc Anna như chính con đẻ từ những ngày đầu

Mối quan hệ thân thiết của "mẹ kế - con chồng" là nhờ sự nỗ lực của Mỹ Linh. Với tâm niệm "yêu mọi thứ thuộc về chồng", cô đã chăm sóc Anna như chính con đẻ từ những ngày đầu. Chưa hết, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện với mẹ ruột của Anna, mời sang Việt Nam chơi với gia đình.

Mỹ Linh cho biết: "Tôi chưa bao giờ phân biệt đó có phải là đứa trẻ do mình sinh ra hay không. Mỗi đứa trẻ như một bông hoa, tự nó tỏa hương. Làm sao có thể không yêu Anna khi nó đáng yêu như thế? Bất cứ ai nhìn thấy con bé đều khen nó đáng yêu, đâu chỉ mình tôi. Mọi người sẽ không bao giờ hiểu được hết tình cảm của tôi và Anna. Một người ngoài cuộc rất khó để đưa ra được đánh giá đúng. Tôi và Anna sống với nhau trong thời gian dài, hàng ngày ăn cùng nhau 2 bữa cơm. Con vui hay buồn tôi đều biết, tôi buồn hay vui Anna cũng dễ dàng nhận thấy".