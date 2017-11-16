Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thề đốt bằng nếu Ngân Anh không chỉnh răng và hàm: ‘Đừng để sự lừa dối làm vấy bẩn môi trường sống’

Lý do vị đạo diễn trẻ thẳng thắn bày tỏ quan điểm là vì quá bức xúc trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Lê Âu Ngân Anh rằng mình chỉ can thiệp dao kéo ở mũi, còn những bộ phận khác đều để nguyên hiện trạng.

Bảo Nhân - người xây dựng thành công hai tác phẩm điện ảnh đình đám Gái già lắm chiêu (2016) và Chạy đi rồi tính (2017) vừa có một bài chia sẻ khá gay gắt về những lùm xùm quanh chiếc vương miện của tân Hoa hậu Đại dương.

Trước khi đến với điện ảnh, Bảo Nhân từng tốt nghiệp Đại học Y dược chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này. Bằng con mắt của một vị bác sĩ, anh không đồng tính với phương pháp kiểm tra y tế mà ban tổ chức Hoa hậu Đại dương đã áp dụng cho Ngân Anh vì không cho kết quả chính xác. Thậm chí, Bảo Nhân còn thề sẽ đốt bằng Đại học nếu có đồng nghiệp nào phản đối những nhận định của mình.

“Ở góc độ là một bác sĩ, tôi có suy nghĩ rằng: Nếu có vị bác sĩ nào đồng tình với việc đi cắt lớp vi tính và X quang để xem người đó có phẫu thuật thẩm mỹ hay không là một chỉ định y khoa hợp lý mà bỏ qua lâm sàng thì tôi xin chấp nhận đốt bằng Đại học Y Dược mà mình đang có.

Vì từ năm nhất đại học, chúng tôi đã được dạy rằng các phương pháp cận lâm sàng dù có hiện đại đến mấy cũng chỉ là phụ, không đủ để đưa ra chẩn đoán cuối cùng, chỉ để tham khảo song song với phương pháp lâm sàng" - vị đạo diễn trẻ phân tích.

Trong phần kết luận cuối cùng, Bảo Nhân khẳng định chắc chắn Lê Âu Ngân Anh có chỉnh sửa răng, xương hàm, thay đổi cấu trúc hình dáng mũi để có vẻ đẹp hiện tại.

“Với góc độ một bác sĩ được đào tạo chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cộng với việc thị lực 10/10 hai mắt, tinh thần và thể chất bình thường, tôi khẳng định cô bé có phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình răng, hệ xương hàm, thay đổi cấu trúc hình dáng mũi (bằng thủ thuật hay phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp). Và dĩ nhiên, bất cứ một người bình thường cũng nhận ra chứ không cần có chuyên môn” - bác sĩ Bảo Nhân khẳng định.

Nói về việc Lê Âu Ngân Anh không bị tước vương miện, Bảo Nhân cho rằng điều này không ảnh hưởng đến ai nhưng sẽ làm môi trường sống bị vấy bẩn bởi sự lừa dối.

“Việc cô ấy được giữ vương miện hay không thì tôi tin chắc không ai quan tâm và cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Nhưng sự ảnh hưởng lớn đó là danh dự và môi trường sống của chúng ta sẽ bị vấy bẩn bởi sự lừa dối. Giá trị đạo đức và giá trị con người là thước đo của sự văn minh. Tôi muốn sự thật phải được trả lại đúng chỗ, và những con người vì lý do gì mà cố tình điều khiển sự thật, họ nhất định phải trả giá”, vị đạo diễn bức xúc.