Đăng Khôi đăng ảnh kỷ niệm 11 năm ngày cưới, tiết lộ tính cách 'vợ bầu' khiến nhiều người chú ý

Mới đây, Đăng Khôi khoe bộ ảnh gia đình bày tỏ niềm hạnh phúc kỷ niệm 11 năm ngày cưới và chuẩn bị đón thành viên mới. "Kỉ niệm 11 năm ngày cưới. Sắp chào đón thành viên thứ 5. I'm so happy with my small family 13/11/2013 - 13/112024 (tạm dịch: Tôi rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình)".

Trong bộ ảnh lần này, anh xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và thần thái đầy cuốn hút. Dù đã trải qua hơn 20 năm trong showbiz, Đăng Khôi vẫn giữ được sức hút không thể phủ nhận. Điều này giúp anh trở thành biểu tượng của sự trẻ trung, phong độ và duyên dáng trong mắt khán giả.