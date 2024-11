Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TPHCM vẫn đang giữ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An (29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng một số người để điều tra vì liên quan đến tiệc ma túy.

Theo thông tin từ VnExpress, người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, 29 tuổi, tức Nguyễn Thị An - hay An Tây, bị tạm giữ vì nghi liên quan đến ma túy. Chân dài người Tây Ban Nha Andrea Aybar bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP HCM, tạm giữ từ chiều 9/11, để điều tra dấu hiệu liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra, Công an quận Tân Bình, cũng đang tạm giữ ca sĩ Chi Dân và một số người khác về hành vi tương tự. Họ có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy. Trước đó, chiều 9/11, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại chung cư ở TP Thủ Đức phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Kết quả test nhanh xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy cấm. Andrea Aybar (An Tây) - Ảnh : Internet Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, ca sĩ Chi Dân và một số người khác bị lực lượng chức năng quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa điểm trên địa bàn nên đưa về trụ sở để làm việc. Tối 9/11 và rạng sáng 10/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Hình ảnh này được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và chưa cung cấp thông tin về kết quả xử lý.