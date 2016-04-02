Pratyusha Banerjee khiến khán giả Việt không thể quên được gương mặt xinh đẹp như thiên thần và tính cách mạnh mẽ của cô trong vai Anandi 2 - Cô dâu 8 tuổi.

Vậy mà mới đây, người được xem là Anandi 2 đã tự kết liễu cuộc đời mình dù mới 25 tuổi. Theo nhiều nguồn tin cho biết, thời gian gần đây Pratyusha Banerjee đã có biểu hiện của trầm cảm do rạn vỡ trong chuyện tình cảm với bạn trai Rahul Raj Singh. Dòng chia sẻ cuối cùng của cô trên mạng xã hội cho biết: "Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh".

Sự ra đi của Pratyusha Banerjee khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối và sốc trước cái chết cùa Anandi, họ tiếc bởi một hồng nhan nhưng lại bạc mệnh. Dưới đây là những hình ảnh xinh đẹp như thiên thần của Pratyusha Banerjee trong phim Cô dâu 8 tuổi:

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anandi-2-ngay-ca-sau-khi-chet-em-cung-se-khong-bao-gio-nhin-mat-anh-74284.html