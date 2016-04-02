Anandi 2: "Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh"

Hậu trường 02/04/2016 22:05

Pratyusha Banerjee khiến khán giả Việt không thể quên được gương mặt xinh đẹp như thiên thần và tính cách mạnh mẽ của cô trong vai Anandi 2 - Cô dâu 8 tuổi.

Vậy mà mới đây, người được xem là Anandi 2 đã tự kết liễu cuộc đời mình dù mới 25 tuổi. Theo nhiều nguồn tin cho biết, thời gian gần đây Pratyusha Banerjee đã có biểu hiện của trầm cảm do rạn vỡ trong chuyện tình cảm với bạn trai Rahul Raj Singh. Dòng chia sẻ cuối cùng của cô trên mạng xã hội cho biết: "Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh".

Sự ra đi của Pratyusha Banerjee khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối và sốc trước cái chết cùa Anandi,  họ tiếc bởi một hồng nhan nhưng lại bạc mệnh. Dưới đây là những hình ảnh xinh đẹp như thiên thần của Pratyusha Banerjee trong phim Cô dâu 8 tuổi:

Anandi 2: 'Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh' - Ảnh 1

 

Anandi 2: 'Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh' - Ảnh 2

Anandi 2: 'Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh' - Ảnh 3

Anandi 2: 'Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh' - Ảnh 4

 

Anandi 2: 'Ngay cả sau khi chết em cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh' - Ảnh 5

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Cô dâu 8 tuổi Anandi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu