2 người đẹp từng 'bại' dưới tay Kỳ Duyên: Huyền My thành 'quốc bảo nhan sắc VTV', Diễm Trang kín tiếng, yên bề gia thất

Kỳ Duyên được xem là Hoa hậu nhiều scandal nhất trong lịch sử cuộc thi, bắt đầu từ sự cố bị chụp lén khoảnh khắc ngủ với tư thế kém duyên trên máy bay hay bị bắt gặp to tiếng với bố mẹ... Đỉnh điểm của chuỗi ồn ào là việc người đẹp bị bắt gặp hút thuốc lá tại nơi công cộng. Sự việc lúc bấy giờ khiến cô bị ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tước quyền trao vương miện cho người kế nhiệm tại cuộc thi năm 2016. Sau scandal đó, Kỳ Duyên kín tiếng một thời gian và nỗ lực trở lại xây dựng hình ảnh mới với công chúng.

Mỹ nhân tích cực thay đổi hình ảnh, xây dựng và trau dồi bản thân

Tưởng chừng như cái tên Kỳ Duyên sẽ bị "xóa sổ" trong lòng công chúng, nhưng không, người đẹp đã có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Từ một Hoa hậu bị chỉ trích nặng nề, cô dần lấy lại điểm số với lối sống sạch sẽ trong những năm qua.

Mới đây nhất, cô nàng xuất sắc lên ngôi hậu lần 2 trong cuộc thi Miss Universe VietNam, đánh bại Quỳnh Anh và Vũ Thuý Quỳnh. Điều này 1 lần nữ khẳng định sự bứt phá không có giới hạn của người đẹp sinh năm 1996.

Người đẹp 1 lần nữa chạm tay vào chiếc vương miện cao quý

Huyền My

Nguyễn Trần Huyền My giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Học viện thời trang London. Huyền My được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tươi mới cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp nhờ có quá trình đi làm người mẫu từ nhỏ.

Sau khi giành ngôi vị Á hậu, Huyền My được ‘đánh tiếng’ tham dự khá nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tuy nhiên cô đã từ chối để tập trung vào việc rèn luyện bản thân vì tự nhận thấy mình còn khá non trẻ. Sau 3 năm mài giũa, Huyền My đã chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017 tổ chức tại Việt Nam và lọt vào top 10 chung cuộc.

Huyền My thời điểm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 20214

Từ danh hiệu á hậu, Huyền My rẽ hướng làm BTV, từng cộng tác với đài VTV. Năm 2021, cô trở thành MC dẫn dắt một chương trình thể thao. Vẻ đẹp của nàng hậu sau khi chuyển hướng ngày càng mặn mà, được ưu ái gọi là "Quốc bảo nhan sắc VTV".

Với sự hoạt động năng nổ và đa tài trên nhiều lĩnh vực showbiz, Huyền My đã chứng tỏ là một người đẹp có sức ảnh hưởng và được công chúng yêu mến, duy trì được độ hot của mình sau nhiều năm giành ngôi vị Á hậu.

Nhan sắc ngày càng sắc sảo của Huyền My

Diễm Trang

Á hậu 2 Diễm Trang là người đẹp có nhiều thành tích nhất trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu. Sau cuộc thi, Diễm Trang không xuất hiện dày đặc trong các sự kiện từ thiện như Huyền My hay tham gia sự kiện như Kỳ Duyên. Cô thỉnh thoảng mới lộ diện trước ống kính. Mỗi lần như vậy, khán giả càng thêm quý mến với cô nàng Á hậu tài giỏi và ngày một xinh đẹp mặn mà hơn.

Á hậu 2 Diễm Trang

Với nền tảng học vấn và kỹ năng tiếng Anh trôi chảy của mình, Diễm Trang còn chứng tỏ niềm yêu thích với công việc MC từ khá sớm. Diễm Trang từng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình cho Đài Truyền Hình TP.HCM - HTV bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh qua các chương trình như: Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show,...

Cô nàng ít xuất hiện trước truyền thông so với 2 người chị em

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Diễm Trang cũng đang có một gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn vào năm 2015 với ông xã là là một doanh nhân gốc Hà Nội và sống chủ yếu tại Ba Lan. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu.