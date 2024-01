2 diễn viên nhí 'đốn tim' khán giả trong Chúng ta của 8 năm sau: 'Con gái' Quỳnh Kool 'chạm ngõ' nghệ thuật từ năm 2 tuổi, Nga Quỳnh 'lính mới' vẫn lấy được nước mắt khán giả

Bé Nga Quỳnh

Trong Chúng ta của 8 năm sau, nếu như vai chính Mai Dương thời sinh viên được giao cho diễn viên trẻ Hoàng Hà thì Dương hồi nhỏ do bé Nga Quỳnh đảm nhận. So với Chu Diệp Anh, Hồng Nhung, Tuấn Phong, An Nhiên..., Nga Quỳnh là gương mặt nhí còn khá mới mẻ, chưa có nhiều cơ hội tham gia các dự án phim truyền hình.

Diễn viên nhí Nga Quỳnh

Trước khi "bén duyên" với Chúng ta của 8 năm sau, cô bé từng vào vai Sơn Ca thuở nhỏ trong Gara hạnh phúc nhưng chưa được nhiều khán giả biết tới.