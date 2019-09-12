Ông sinh ra và lớn lên ở thành phố Cần Thơ. Ngay từ lúc mới lên 5 tháng tuổi, ông Trung bị sốt phát ban, biến chứng nặng nhưng gia cảnh quá nghèo khổ, mẹ không có tiền đưa đi chữa trị kịp thời nên ông đã bị mù.

Trong một phòng bệnh tại bệnh viện Quân y 175, mỗi bệnh nhân đều có ít nhất 1 người thân quan tâm chăm sóc. Riêng ông Lê Hoàng Trung (sinh năm 1976) không có lấy 1 người quen biết bên cạnh. Nghe bác sĩ gọi có người đến thăm, ông mừng rỡ, quơ quơ đôi tay khắp giường và ngồi dậy. Khi chúng tôi thăm hỏi, ông Trung đã tâm sự về hoàn cảnh khốn khó của mình.

Ông kể, lưu lạc lên Sài Gòn không được bao lâu thì người mẹ già (nay đã hơn 80 tuổi) cũng khăn áo lên theo con. Ban đầu, bà sống nương nhờ nhà người con trai ở quận 10. Sau đó, con dâu mất, đến con trai lâm bệnh nặng, cuộc sống túng quẫn. Lúc này, bà lại mắc bệnh tim, sức khỏe yếu. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho con trai nên đăng ký vào viện dưỡng lão sống, chờ điều gì đến rồi sẽ đến. Biết mẹ cũng lang bạt, sống tha phương nay đây mai đó, đến khi gần đất xa trời phải sống nương nhờ ở Viện dưỡng lão, ông Trung chua xót nhưng không thể giúp gì hơn.

Năm 1996, sau nhiều biến cố của gia đình, ông lưu lạc khắp nơi để mưu sinh. Thậm chí có đôi lúc, ông đã đi xin ăn để được sống. Lưu lạc mãi đến năm 2000, ông may mắn được sống tại chùa Kỳ Quang (Quận 12) và hành nghề bấm huyệt, xoa bóp tại Hội thiện nguyện của chùa.

Lâm bệnh, không tiền chữa trị

Trong một lần đi trên đường, ông bị phỏng bô xe nhưng không có tiền đi bệnh viện. Ông nghe mọi người xung quanh bảo gì thì làm đó, từ đắp thuốc đến đắp những thứ lá có tác dụng chữa lành vết thương. Thế nhưng, do có tiền sử mắc bệnh tiểu đường cùng việc đắp lá không có chỉ định của bác sĩ, vết phỏng bô đã bị nhiễm trùng, ăn sâu vào bên trong, lở loét nặng.

Những người dân sống xung quanh chùa thương tình đưa ông vào bệnh viện Quân y 175 để cứu chữa. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Luyện Minh Hải, ban Công tác xã hội bệnh viện Quân y 175 cho biết: "Chúng tôi được biết ông Trung lưu lạc mưu sinh lên TP.HCM và sống tại chùa Kỳ Quang, quận 12. Chân ông bị phỏng bô nhưng do thiếu kiến thức về y tế, đắp lá, đắp thuốc dân gian. Đồng thời, cách chữa trị không đúng kết hợp với bệnh tiểu đường đã khiến vết thương của ông lở loét nặng nề.

Đôi mắt ông Trung bị mù nên bản thân ông cũng không biết rõ tình trạng chân mình nguy hiểm như thế nào. Hàng xóm thương ông nên đưa vào bệnh viện chúng tôi cứu chữa".

Cán bộ bệnh viện Quân y 175 thăm hỏi bệnh nhân Lê Hoàng Trung

Cuộc sống của người đàn ông nghèo với đôi mắt mù lòa vốn vất vả nay lại khốn đốn hơn khi lâm bệnh nặng. Khi có ai gọi đi xoa bóp, bấm huyệt tại nhà, ông đều hăng hái đi làm. Vài đồng tiền kiếm được cố gắng gói ghém cũng chỉ đủ mua cơm, cháo sống qua ngày. Đến lúc lâm bệnh nặng, ông Trung không một đồng dằn túi, đóng tiền viện phí hay mua ít cháo ăn đỡ đói.

Tuy sống trong mù lòa và lâm bệnh nặng, ông Trung vẫn luôn cố gắng lạc quan, cười tươi khi chúng tôi hỏi han hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe. Ông tâm sự: "Tôi bị mù từ nhỏ, sống mưu sinh lưu lạc khắp nơi. Mẹ tôi giờ sống trong viện dưỡng lão, thương bà lắm nhưng tôi cũng ít có cơ hội đến thăm.

Tôi biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ những người mù như tôi, để tôi có cơ hội sống. Tôi lâm bệnh nặng như vầy, cũng nhờ bà con hàng xóm láng giềng người ta đưa vào bệnh viện. Tôi biết ơn họ lắm.

Bây giờ, tôi chỉ mong sớm được chữa lành bệnh, trở về đi làm kiếm tiền được đồng nào hay đồng đó".

Clip: Ông Trung bị mù lâm bệnh nặng, một thân một mình tự lo, không ai chăm sóc

Cho đến hiện tại, bệnh viện Quân y 175 đã hỗ trợ chi trả một phần viện phí và chi phí chữa bệnh cho ông Trung. Tuy nhiên, vết lở loét của ông đã quá nặng nên việc điều trị dự kiến sẽ kéo dài. Những người hàng xóm cũng gom góp được 1-2 triệu giúp ông phần nào nhưng cũng không đủ vào đâu so với số tiền quá lớn để phẫu thuật chữa trị vết thương và kiểm soát bệnh tiểu đường. Hoàn cảnh người đàn ông mù sống vô gia cư bị lâm bệnh nặng rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng đề ông sớm vượt qua, trở về đi làm lay lắt sống qua ngày.

“

Mọi đóng góp giúp đỡ ông Trung vượt qua căn bệnh quái ác, quý độc giả vui lòng gửi về:

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM)

Số tài khoản: 2011100038004 - Ngân hàng Quân đội (MB Bank) Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Nội dung: Giúp đỡ bệnh nhân Trung bị mù, Khoa Chấn thương chỉnh hình

Điện thoại: 0983 866 616 (gặp anh Luyện Minh Hải, ban Công tác xã hội)

Hoặc liên hệ trực tiếp ông Trung qua số điện thoại: 0939 028 459

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ ông Trung - Mã số 64

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

Trân trọng cảm ơn!

“