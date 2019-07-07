Những tưởng hết bệnh viêm phổi, bé Đức sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng khi bệnh viêm phổi vừa dứt cũng là lúc cơ thể em nổi nhiều mụn nước. Theo thời gian, những đốt mụn lớn dần, lan rộng rồi vỡ ra lở loét khắp người. Đứa trẻ mới 6 tháng tuổi oằn mình trong những cơn đau nhức và ngứa ngáy triền miên nên la khóc suốt ngày đêm.

Bé Vũ Minh Đức sinh ngày 15/9/2019, là con trai đầu lòng của chị Vũ Thị Hiền (29 tuổi, quê ở Hải Phòng). Dù được chăm sóc kỹ và tiêm phòng như bao đứa trẻ khác nhưng bé Đức bị viêm phổi và ho liên tục. Đến khi 3.5 tháng tuổi, gia đình đưa em vào bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị. Bác sĩ tiến hành truyền kháng sinh liên tục 3 tuần liền nhưng bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm. Thấy tình hình nguy hiểm, chị Hiền vội chuyển con sang bệnh viện Nhi Trung Ương, tiếp tục khám và điều trị. Suốt 3 tháng liền ròng rã chữa bệnh, bé Đức đã vượt qua căn bệnh viêm phổi.

Không để tình trạng bệnh kéo dài thêm, bác sĩ điều trị khuyên chị Hiền đưa con sang Singapore để khám. Sau khi cố gắng vay mượn từ người quen biết đến người thân thuộc, chị Hiền cũng có được một số tiền đưa con sang Singapore. Sau một tuần khám và thực hiện các xét nghiệm tại bệnh viện KK Women's and Children's Hospital (Singapore), bác sĩ cho biết bé Đức bị Hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Vì miễn dịch kém nên khi tiêm vắc xin phòng lao, vi khuẩn lao đã tấn công và phát triển thành bệnh. Đây cũng là nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi khi bé Đức được 3,5 tháng tuổi.

Bao nhiêu ngày trôi qua là bấy nhiêu ngày các đốt mụn lở loét, hành hạ thân xác của bé trai còn non yếu. Thậm chí, các đốt mụn xuất hiện nhiều hơn, bé Đức liên tục quấy khóc trong đêm đến mức gầy còm, ốm yếu. Trong khi đó, các bác sĩ dù đã hết sức cố gắng, bao nhiêu lần hội chẩn đều không biết nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Chị Hiền ôm con vào lòng, cầu mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: GĐCC

Tại bệnh viện Singapore, bác sĩ tiến hành tiêm kháng sinh để điều trị virus và khuẩn lao, đồng thời, rửa các vết loét trên cơ thể để tránh nhiễm khuẩn nặng hơn. Do miễn dịch không hoạt động nên cơ thể yếu ớt của bé Đức rất dễ bị vi khuẩn tấn công, khiến tình trạng bệnh nguy hiểm hơn.

Hiện tại, vi khuẩn lao đã lây lan khắp cơ thể từ nội tạng, phổi, não bộ,... cho đến các tế bào máu. Vùng thận của bé đã xuất hiện các khối u xơ khiến bụng bé phình to, rốn bị lồi ra ngoài. Tình trạng sức khỏe của bé Đức rất yếu, không thể di chuyển ra khỏi bệnh viện cũng như đưa về Việt Nam.

Bác sĩ cho biết miễn dịch của bé dường như không hoạt động, cơ thể bé rất dễ bị nhiễm khuẩn nên cần phải được phẫu thuật ghép tủy mới có thể thoát khỏi nguy kịch và khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Đồng thời, khi thực hiện ghép tủy tại đây, bác sĩ cam kết tỷ lệ thành công là 100%. Thông tin khả năng cứu lấy mạng sống cho con trai giúp chị Hiền có thêm nhiều hy vọng. Thế nhưng, chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 4 tỷ đồng Việt Nam khiến người mẹ điêu đứng, chẳng còn biết vay mượn ai và làm thế nào để có số tiền lớn như thế. Sự thật nghiệt ngã khiến chị Hiền ngã khụy, không còn biết xoay sở ra sao để cứu lấy đứa con trai mới 10 tháng tuổi.

"Nghe bác sĩ nói mà lòng tôi đau thắt. Cháu mắc căn bệnh hiểm nghèo, người lở loét, đau đớn lắm. Bệnh diễn biến rất nguy hiểm, cách duy nhất để cứu sống con là phải thay tủy sống, bác sĩ nói chi phí lên đến 4 tỷ đồng, tôi không biết phải xoay sở ra sao và vay mượn ai. Tôi làm mẹ nhìn con đau 1 mà lòng đau đến trăm nghìn lần, chỉ ước mình có thể giúp con gánh chịu nỗi đau này" - Chị Hiền rơi nước mắt nghẹn ngào khi được hỏi về sức khỏe của con.

Các vết lở loét ăn sâu và xuất hiện chằng chịt trên khắp cơ thể yếu ớt của bé Minh Đức - Ảnh: GĐCC

Suốt thời gian qua, từ chi phí điều trị tại Việt Nam đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác cho đến việc đưa con sang Singapore khám, gia đình chị Hiền đã vay mượn khắp mọi nơi. Cho đến thời điểm hiện tại, số tiền 4 tỷ đồng như một gánh nặng khổng lồ đè lên đôi vai gầy của người mẹ trẻ. Nhưng dù có thế nào, chị vẫn cố gắng hết sức không bỏ mặc con phải đau đớn. Thời điểm này, chị Hiền rất mong nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ từ cộng đồng để được cứu lấy sự sống cho đứa con trai thơ dại đáng thương.

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Mọi đóng góp giúp đỡ bé Đức vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Vũ Thị Hiền (mẹ bé Đức), điện thoại: 0986654889

Số tài khoản: 0560104081989 -Ngân hàng Quân đội (MB Bank), chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Chủ tài khoản: Vũ Thị Hiền

Hoặc vui lòng gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ bé Minh Đức - Mã số 28

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

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