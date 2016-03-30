Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 47: Shiv "rơi nước mắt" vì không biết bố mình là ai?

Pasha đưa bóng cho Nandu, Nandu cảm ơn ông. Pasha hỏi về talaab Pichola, Nandu trả lời nhưng nó không ở đây. Pasha bắt đầu ho, Nandu đi lấy nước cho ông. Cậu đưa nước cho Pasha và ông uống. Nandu mời ông ăn tiffin của mình, Pasha ăn một cách nhanh chóng như thể bị bỏ đói lâu ngày. Nandu hỏi tên của ông và nói rằng cậu sẽ cho ông một ít quần áo nếu ông đến nhà cậu. Pasha chạm vào mặt Nandu và cười.

Anandi hỏi người giúp việc về các thành viên khác trong gia đình . Ông trả lời họ đang nghỉ ngơi. Shiv nói cô đi để nghỉ và anh sẽ làm việc trong phòng đọc. Khi Shiv đang đi đến phòng đọc, anh nhìn vào bức ảnh gia đình trên tường và nhớ lại lời của Sarla. Anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và cảm thấy xúc động, anh rơi nước mắt.

Lê Thủy - Cô dâu 8 tuổi

Meenu nói Mahi mua sôcôla cho Sanchi. Daddu nói lấy bánh, bóng bay, và ruy băng. Mahi đồng ý. Alok và Ira đến, Ira hỏi, mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Daddu nói rằng ông không che giấu bất cứ điều gì cả. Alok nói rằng ông cần phải đi gặp khách hàng của mình và sẽ trở về sớm. Sanchi hỏi về Saurav. Ankita trêu chọc cô. Saurav trở lại và nói anh đã mang đến sự ngạc nhiên. Anh mang gấu đến bạn của mình. tất cả mọi người đều vui vẻ, cả Sanchi cũng thế. Anh nói người phục vụ đưa cái mở bia. Saurav nói Sanchi uống. Một vài chàng trai nói với cô rằng Saurav là một ngôi sao nhạc Rock. Quản lý đến và nói rằng không được phép uống rượu ở đây. Saurav yêu cầu anh ta im lặng và đi lấy cái mở rượu. Mọi người đều uống. Sanchi hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát bắt anh? Saurav nói anh trai của hắn là một luật sư lớn và hắn không thể bị bắt. Ankita nói Saurav lái xe rất nhanh. Cô nói Saurav lái xe đưa Sanchi đi. Saurav và Sanchi chuẩn bị lên xe máy thì Mahi đi xe máy đến và thấy họ đi cùng nhau. Ankita nói Saurav rằng anh ấy là em trai Sanchi. Mahi rời đi. Saachi và Saurav đi trên chiếc mô tô.

Alok đến nhà Sarla. Bà nói với ông rằng Shiv đang lo lắng về danh tính của mình và Anandi cũng lo lắng cho Shiv. Bà nói rằng bà đã định nói sự thật nhưng đã giấu nó khi bà nhớ lại những lời nói của ông rằng Ira không thể biết điều đó. Bà nói Shiv cũng đe dọa bà. Nhưng bà đã ngăn bản thân mình lại. Alok cảm ơn bà và nói Shiv và Anandi có thể trở lại đây. Ông hỏi bà đã ở đâu. Sarla nói bà đang ở nhà của con trai bà và căn nhà này là nhà chồng của bà. Alok yêu cầu bà trở lại nhà con trai mình và nói rằng ông sẽ biết ơn bà nhiều. Ông nói về những gì sẽ Shiv và Anandi có thể làm nếu bà không ở đây. Sarla đồng ý và nói rằng bà đã sẵn sàng để đi. Và bà không muốn quay lại vì bất cứ điều gì nữa. Bà nói rằng bất cứ điều gì bà đang làm là vì tình người và vì Ira. Bà đảm bảo với ông rằng cô sẽ đi sớm nhất có thể. Alok cảm ơn bà.

Người bảo vệ trường học thấy Pasha ngủ trong phòng học. Ông gọi Pasha dậy. Pasha giơ tay một cách giận dữ. Người bảo vệ bị sốc.

Alok đến phòng Meenu và nói rằng ông đã gặp Sarla. Bà ta nói Anandi và Shiv cũng đến gặp bà. Bà ấy đã không nói bất cứ điều gì. Meenu nói, tại sao sự thật được che giấu này lại rộ ra và nói rằng đó là trách nhiệm của bệnh viện. Alok nói chúng ta là những người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc này. Ông nói Sarla đã chuẩn bị đi đến chỗ con trai và sau đó Shiv và Anandi sẽ không biết sự thật. Meenu hỏi Alok, có phải Anandi biết về sự thật rồi không. Vài ngày nay Shiv có vẻ căng thẳng. Alok nói rằng ông không nghĩ như vậy. Ngay sau đó Anandi đến và có vẻ như cô nghe thấy tất cả. Alok và Meenu sốc.

Tập 47b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=24KPWIIYDQg

Tập phim bắt đầu với cuộc hội thoại giữa Alok và Meenu. Anandi đến mời họ ăn tối. Meenu nói xin lỗi vì Alok đang hỏi về một số vấn đề. Alok mỉm cười và rời đi. Meenu hỏi về Shiv. Anandi nói, anh ấy đang cố gắng tìm ra cách giải quyết. Meenu nói, nó sẽ không thất bại vì có con bên cạnh nó rồi. Rồi họ cùng nhau đi ăn tối. Ira hỏi Shiv, tại sao con không khen món Brinjal hôm nay vậy con trai, nó không ngon à? Shiv nói, nó rất ngon. Daddu nói, vài ngày nay con trông căng thẳng quá, sao vậy cháu trai? Saanchi về đến nhà, Ira và Meenu nói Saanchi vào ăn cơm nhưng Saanchi nói cô đã ăn cơm cùng với Ankita rồi. Saanchi cảm ơn Mahi đã mang cho cô sô cô la. Mahi nhìn cô đầy tức giận...

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Ganga nghĩ, quả hạnh tốt cho sức khỏe của mình nhưng làm thế nào bây giờ, quả hạnh còn ít quá. Rồi cô bảo chú Makhan ngày mai mang cho cô nhiều quả hạnh hơn. Makhan nói nhà chúng ta có nhiều quả hạnh, rồi sau đó đưa chúng cho Ganga. Ganga nói, chúng ta sẽ ăn quả hạnh bắt đầu từ ngày mai.

Alok và Ira bị đánh thức dậy bởi tiếng ồn của một con...voi. Họ chạy xuống nhà và thấy căn nhà của họ được trang hoàng rất đẹp. Dadu và mọi người chúc họ một lễ kỉ niệm thật hạnh phúc. Hai vợ chồng rất xúc động, họ xin phước lành từ Daddu. Daddu tặng quà cho họ. mênu, mahi và Saanchi chúc họ. Anandi và Shiv được họ ban phước lành và tặng họ vé máy bay. Ira cảm ơn Shiv. Daddu nói, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một bữa cơm gia đình cho các con. Ira và Alok đồng ý. Mahi nói đó là kỉ niệm cưới lần thứ 37 của bác và hỏi Alok lần gặp mặt đầu tiên của hai người là khi nào. alok bắt đầu kể cho mahi nghe. Ira nói cảm ơn tất cả mọi người và nói mọi người đi ngủ đi. Shiv đi ngủ còn Ira thì nhìn theo cậu con trai...

Dadisa muốn uống trà và gọi Ganga. gehna nói ganga đang làm một mình. ganga mang trà gừng với quả hạnh cho dadisa. ganga nói nó tốt cho sức khoẻ trong suốt mùa đông này. dadisa hỏi, jagya bảo với cháu thế sao? ganga nói, cháu đọc nó trên mạng ạ. gehna nói, bác đã quen ăn quả hạnh khi mang thai Nandu. dadisa khen ganga thông minh. jagya cũng phải thừa nhận sự thông minh của vợ mình.

Anandi hỏi Ira, tại sao mẹ không mặc bộ saree mà ông tặng ạ? Ira trả lời, nó rất nặng con ạ, mẹ sẽ mặc nó vào ngày chính thức. Anandi nói hôm nay là ngày cưới của mẹ mà, mẹ nên mặc nó mẹ ạ. Saanchi cũng khuyên như thế. Ira đành chấp thuận. Alok đến sau khi Ira thay xong bộ đồ. ông không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của vợ mình. ông quỳ gối xuống, tay cầm hoa tặng cho vợ. Anandi và Saanchi mỉm cười. alok nói một lần nữa anh lại yêu em...

Jagya, ganga và nandu ra ngoài ăn chaat papdi. jagya nhìn ganga, Nandu cười. jagya yêu cầu ganga đút cho jagya ăn. cô định đút cho Jagya thì Pasha tới và chộp lấy chaat papdi. Jagya tức giận, Nandu nói biết người đàn ông này. Jagya, ganga và nandu nhìn ông ta ăn nó một cách liều lĩnh. Xem tập tiếp theo tại đây