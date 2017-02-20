Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này

Giải trí 20/02/2017 14:04

Tổ ấm nhỏ của ca sĩ Đan Trường sắp chào đón thêm thành viên mới. Sắp lên thiên chức bố, giọng ca 'Mãi mãi một tình yêu' đã chu đáo chuẩn bị những điều này.

Đan Trường và Trịnh Thủy Tiên chính thức yêu nhau từ năm 2010. 3 năm sau cặp đôi tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và fan hâm mộ. Vợ Đan Trường kém hơn anh 10 tuổi. Bên cạnh là một doanh nhân thành đạt, cô còn có 7 năm kinh nghiệm làm phát thanh viên và sản xuất chương trình về tài chính cho Đài Bay Area, San Francisco...

Sau kết hôn, Đan Trường và vợ sang Mỹ định cư. Hiện cặp đôi đang trông chờ từng ngày để chào đón con trai đầu lòng ra đời. Trước đó, thông tin bà xã Đan Trường mang thai nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Theo như lời chia sẻ của Đan Trường với truyền thông, anh gặp 'vất vả' trong việc kiếm con nhưng không hề nản chí, 3 năm sau vợ chồng anh cũng đón nhận được tin vui.

Vì con trai sắp chào đời, vợ chồng Đan Trường tuyên bố bán tất cả các cơ sở thương mại đang kinh doanh để dành thời gian chăm lo cho quý tử được chu đáo nhất có thể. Nam ca sĩ cũng từ chối hơn 100 show diễn bên cạnh vợ trong những ngày sắp lâm bồn.

Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này - Ảnh 1
Đan Trường cùng bà xã đi mua vật dụng cho con.

Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này - Ảnh 2

Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này - Ảnh 3
Anh Bo Đan Trường còn sắm trước cho con trai bộ quần áo cực đáng yêu.

"Đi mua xe đẩy cho Thiên Từ, phải lựa 1 bộ đồ cho Thiên Từ giống ba Trường mới được" - Đan Trường vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân.

Sắp lên chức bố, Đan Trường đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Anh học cách cho em bé ngủ, uống sữa... từ bạn bè và những người có kinh nghiệm. Đơn cử như anh được khuyên không nên cho em bé uống sữa vào ban đêm vì dễ khiến trẻ khó tiêu, ngủ không ngon giấc. "Tôi góp nhặt dần các kinh nghiệm để chuẩn bị hành trang cho vai trò mới..." anh nói.

Về tương lai của con trai cũng khiến vợ chồng Đan Trường bất đồng ý kiến. Trong khi Thủy Tiên muốn sinh con ở Mỹ thì Đan Trường lại thích con được ra đời và lớn lên ở Việt Nam. Tuy nhiên, nam ca sĩ 40 tuổi đành chiều theo ý của bà xã. Theo đó, dù sống ở Mỹ hay bất cứ nơi đâu, anh vẫn giáo dục con hướng về cội nguồn về nói tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh đó, Đan Trường cũng mong muốn sinh thêm 2-3 hai đứa con để sau này có đứa ở Việt Nam, có đứa ở Mỹ. Về già, vợ chồng anh ở đâu cũng có con bên cạnh.

Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này - Ảnh 4
Thủy Tiên bên cạnh cháu của mình.

Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này - Ảnh 5
Bà xã Đan Trường cũng háo hức chờ từng ngày con trai chào đời.

Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này - Ảnh 6
Dù đang mang thai ở những tháng cuối cùng nhưng nhan sắc của Thủy Tiên ngày càng mặn mà.

Vợ sắp đến ngày sinh, Đan Trường phải bỏ show diễn để làm điều này - Ảnh 7
Cô khoe quần áo bản thân chuẩn bị sẵn cho con trai.

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