Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đứng đầu danh sách diễn viên dở nhất của năm

Mặc dù tham gia khá nhiều phim điện ảnh trong năm 2016 nhưng cặp vợ chồng nổi tiếng Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh đứng đầu danh sách nam, nữ diễn viên dở nhất năm.

Mặc dù tập trung vào công việc kinh doanh nhưng năm 2016 Huỳnh Hiểu Minh cũng kịp tham gia một vài phim điện ảnh. Nhưng chỉ với hai vai diễn Vương Bài Đấu Vương Bài và Phong Thần Truyền Kỳ cũng đủ để Huỳnh Hiểu Minh nhận được danh hiệu Ảnh đế của những bộ phim điện ảnh dở nhất với số phiếu bình chọn lên đến 47.2%.

Mặc dù hai phim này đều quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Lý Liên Kiệt hay Lưu Đức Hoa nhưng cả hai bộ phim này đều lọt vào danh sách 10 phim điện ảnh dở nhất của năm.

Phía danh sách dành cho nữ thì vợ yêu của Huỳnh Hiểu Minh là Angela Baby cũng đứng đầu danh sách với tỷ lệ bình chọn là 37.11%. Với 3 phim điện ảnh Mưu Sát Tự Thủy Niên Hoa, Phong Thần Truyền Kỳ, Người Lái Đò Angela Baby đã trở thành Ảnh hậu của những bộ phim điện ảnh dở nhất năm 2016.

Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby là cặp đôi được truyền thông khá ưu ái nhưng với những gì đã thể hiện trong năm nay hy vọng rằng cả hai sẽ có bước bứt phát trong thời gian sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-huynh-hieu-minh-angela-baby-dung-dau-danh-sach-dien-vien-do-nhat-cua-nam-176015.html