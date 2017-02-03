Tuấn Hưng bảo vệ vợ bầu 8 tháng đi lễ chùa đầu năm

Giải trí 03/02/2017 12:00

Vợ nam ca sĩ 'Cầu vòng khuyết' mang thai bé thứ 2 và đang ở tháng thứ 8 của thai kì.

Chiều 2/2 (mùng 6 Tết), Tuấn Hưng cùng bà xã và học trò Hạnh Sino đi lễ tại Phủ Tây Hồ, cầu cho một năm bình an, may mắn và phát tài.

Do lượng người đi cầu may khá đông nên Tuấn Hưng phải cẩn thận bảo vệ bà xã từng bước đi. Đang mang thai ở tháng thứ 8 nên bụng Hương Baby khá to, di chuyển nặng nệ. 

Tuấn Hưng bảo vệ vợ bầu 8 tháng đi lễ chùa đầu năm - Ảnh 1
Tuấn Hưng, Hương Baby và Hạnh Sino đi lễ chùa cầu may.

Tuấn Hưng bảo vệ vợ bầu 8 tháng đi lễ chùa đầu năm - Ảnh 2
Nam ca sĩ che chắn, bảo vệ bà xã.

"Không có bất cứ điều gì có thể đánh đổi tình yêu anh dành cho em. Với anh, gia đình là quan trọng nhất. Hãy tin ở tình yêu của anh. Trong cuộc sống của anh chỉ có hai người phụ nữ là mẹ anh và em" - Tuấn Hưng dành những lời yêu thương cho bà xã hot girl.

Hiện, vợ chồng Tuấn Hưng sinh sống và làm việc tại TP HCM. Bố mẹ anh cũng chuyển vào Nam sinh sống gần gũi cùng con cháu. Bé Su Hào, con trai đầu lòng của Tuấn Hưng - Hương Baby đã được hơn 2 tuổi.

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