Trấn Thành… nằm sóng xoài trên bàn, Việt Hương mang... heo lên sân khấu

Phần chào đầu ở mỗi tập phát sóng là đặc trưng của Người bí ẩn so với hàng chục phiên bản khác nhau của format Odd One In trên thế giới. Cặp đôi nghệ sỹ của đội nhà có nhiệm vụ thể hiện phần chào đầu này sao cho khéo léo và cuốn hút, đặc biệt là phải đảm bảo tính liên quan trong việc giới thiệu thông tin đội khách.



Danh hài Viêt Hương xuất hiện lộng lẫy với bộ váy tím thướt tha