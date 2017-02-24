Tình địch của Dương Mịch lần đầu đăng đàn giải thích scandal giật chồng

Sau một thời gian in hơi lặng tiếng, mới đây nữ diễn viên Vương Âu chính thức hé lộ về scandal làm người thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của Lưu Khải Uy và Dương Mịch.

Sau khi những hình ảnh “trao đổi kịch bản” giữa đêm khuya của Lưu Khải Uy và Vương Âu bị phát tán, Vương Âu trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cô bị lên án mạnh mẽ khi bị nghi ngờ trở thành người thứ 3 gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của Lưu Khải Uy và Dương Mịch.

Trong lần chia sẻ này, Vương Âu cũng cho biết trong làng giải trí có những ấm ức mình phải chấp nhận nó, có những tiếng xấu sẽ phải mang theo mãi mãi. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ không sống cùng nhau nên Vương Âu đã biết tự lập, tính cách mạnh mẽ của cô cũng được hình thành từ đó.

Trong cuộc phỏng vấn này Vương Âu cũng thẳng thắn cho hay, không một nữ nghệ sỹ nào đồng ý hủy hoại danh tiếng của mình để được nổi tiếng: “có người sẽ cảm thấy rằng sau scandal vừa rồi tôi đã nổi tiếng, ai mà đồng ý nổi tiếng dựa vào chuyện này chứ”.

Vương Âu chia sẻ, scandal với Lưu Khải Uy cũng mang đến cho cô, gia đình và bạn bè của cô ảnh hưởng không nhỏ. Đối diện với tin đồn xấu Vương Âu bình tĩnh xử lý, sự việc đã xảy ra rồi thì phải chấp nhận nó, trong giới nghệ sỹ có một vài ấm ức mình phải chịu. Cô cũng mong muốn rằng mình có một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc.

Trước khi Vương Âu nổi tiếng bởi scandal làm người thứ 3 cô cũng gây ấn tượng mạnh với những vai diễn phải diện trong “Kẻ Ngụy Trang” và “Lang Gia Bảng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-dich-cua-duong-mich-lan-dau-dang-dan-giai-thich-scandal-giat-chong-181402.html