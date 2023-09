Thanh Hằng thay thế Xuân Lan trở lại với Vietnam’s Next Top Model

Ngay sau thông tin chương trình chính thức khởi động mùa thứ 6, câu hỏi ai sẽ là người “cầm trịch” - Giám khảo và là người dẫn chương trình của Vietnam’s Next Top Model 2015, người sẽ mang lại linh hồn cho chương trình, sau thời gian chờ đợi, chương trình chính thức công bố siêu mẫu Thanh Hằng sẽ chính thức trở lại với vai trò này.

Từng tạo ấn tượng tốt khi dẫn dắt thành công thí sinh, tìm ra quán quân tài năng Mâu Thủy cho Vietnam’s Next Top Model 2013, sự trở lại của siêu mẫu Thanh Hằng ở vị trí giám khảo Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 6 cũng là điều có thể dự đoán được vì cô sở hữu nhiều yếu tố để nắm giữ vị trí quan trọng và quyền lực này. Siêu mẫu Thanh Hằng được kì vọng sẽ mang lại những điều mới lạ đúng tiêu chí “Không ngừng chuyển động” của mùa thứ 6.

Chia sẻ về lý do trở lại “ghế nóng” của Vietnam’s Next Top Model, nữ giám khảo quyền lực nổi tiếng với đôi chân dài 1m12 cho biết: “Chương trình năm nay có nhiều thay đổi về nội dung, nhân sự, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, tươi mới hơn cho cả thí sinh lẫn khán giả. Đây chính là 1 trong những nguyên nhân thuyết phục tôi quyết định đảm nhận vị trí Host năm nay. Ngoài ra, cũng có một lý do khá cá nhân khác, đó chính là tôi muốn mình luôn phải đổi mới nhiều hơn nữa. Nếu năm ngoái dành nhiều thời gian cho phim ảnh, thì năm nay tôi muốn dành toàn năng lượng cho chương trình”.

Siêu mẫu nổi tiếng của showbiz Việt cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thay đổi thú vị cho Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 6: “Tôi đã trải nghiệm vai trò này một lần rồi, nên quay lại sẽ uyển chuyển hơn, biết cách mang lại màu sắc và không khí vui tươi hơn cho khán giả. Các bạn hãy theo dõi Thanh Hằng thật sát sao để xem Hằng có thật sự khác biệt không nhé (cười)”.







Đồng hành cùng với siêu mẫu Thanh Hằng là nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, anh cũng trở lại “ghế nóng” của Vietnam’s Next Top Model 2015. Với thành tích và kinh nghiệm nghề nghiệp vượt trội, Samuel Hoàng là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam hiện nay. Anh từng có kinh nghiệm làm việc cho các tạp chí W Busan Hàn Quốc, Tạp chí PhotoWorld Bắc Kinh, Tạp chí Sức khỏe và Xu hướng Hong Kong, Tạp chí Men's health Hong Kong…

Dàn giám khảo năm nay với cấu trúc 1 nhiếp ảnh gia hàng đầu, 1 nhà thiết kế hàng đầu và 1 Quán quân Vietnam’s Next Top Model, chắn chắn sẽ mang đến những điều bất ngờ thú vị cho khán giả, tạo ra diện mạo hoàn toàn mới cho mùa giải thứ 6.