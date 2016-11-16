Tại sao giàu có, nam tính, quyến rũ... suốt 10 năm nay Noo Phước Thịnh chưa có bạn gái?

Bên cạnh công việc, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của Noo Phước Thịnh luôn được fan quan tâm, dõi theo. Đặc biệt nhất chính là câu hỏi: "Tại sao đến giờ Noo Phước Thịnh vẫn chưa có bạn gái?". Chia sẻ trên Ngoisao, chàng ca sĩ điển trai tiết lộ, suốt 10 năm qua anh vẫn chưa hề yêu ai.

Noo Phước Thịnh (SN 1988) là nam ca sĩ có lượng fan hùng hậu nhất showbiz Việt hiện nay. Chỉ trong vòng 6 tháng từ khi tham gia hoạt động nghệ thuật, anh đã ghi dấu ấn nhờ giọng hát đầy nội lực, giàu tình cảm với loạt bản hit đình đám. Bên cạnh đó, 8X còn sở hữu chiều cao nổi bật 1,72 m, gương mặt điển trai... đốn tin không ít fan nữ.

"Tôi luôn quan niệm, phụ nữ 30 tuổi là đẹp nhất, bởi đây là thời điểm họ có đủ sự trải nghiệm trong cuộc sống, tình yêu để biết điều gì là tốt cho mình và thế giới nào mới hợp với mình. Tôi thích mẫu người phụ nữ nhiều tuổi, có trải nghiệm" - Noo chia sẻ trên Ngoisao.

Vì bản chất công việc được đi lưu diễn và gặp gỡ nhiều người nên Noo Phước Thịnh có cơ hội tiếp xúc với nhiều fan nữ, thậm chí đã có gia đình. Nam ca sĩ tỏ ra khá đồng cảm với điều này song anh khẳng định nếu xảy ra rung động thì điều đó xuất phát từ họ chứ anh luôn biết những điểm dừng.

Về chuyện suốt 10 năm không yêu ai, Noo giải thích rằng nếu có người phụ nữ của riêng mình, anh dễ mù quáng, xao nhãng công việc và không tập trung phát triển được sự nghiệp ca hát.

Chàng trai sinh năm 1998 lý giải không yêu không có nghĩa là chưa yêu. "Tôi vẫn cần có chất xúc tác cho cuộc đời khô khan này. Vẫn có bóng dáng của những người phụ nữ đến và đi. Họ ra đi vì tôi không có thời gian dành cho họ. Thực ra, tôi có cô đơn thì khi hát, phụ nữ mới nghe. Các fan của tôi cũng không cho tôi yêu" - anh nói trong bài phỏng vấn.

Trong cuộc đối thoại nhanh với Thethe&vanhoa cách đây 1 năm, Noo Phước Thịnh cũng tự tin nói rằng anh là người nam tính và giàu có nhất showbiz Việt. Bạn gái của anh phải là người có cái đầu thông minh thay vì vòng 3 đồ sộ.

Còn trao đổi trên Infonet, Noo Phước Thịnh cho biết mối tình đầu của anh là vào năm lớp 9. Khi đó, anh để ý cô bạn lớp kế bên. Cứ giờ nghỉ giải lao, anh lại ra hành lang đứng ngóng chờ cô bạn ấy ra. Việc làm này cứ lặp đi lặp lại suốt 2 tháng nên bị bạn bè phát hiện rồi trêu chọc, thậm chí vạch nhiều kế hoạc giúp đỡ anh nhưng đều thất bại. Nam ca sĩ khẳng định lúc đó anh còn quá nhỏ nên khá nhút nhát.

Không phải là hot girl của trường nhưng điểm cô bạn khiến Noo ấn tượng chính là nụ cười hồn nhiên, tinh nghịch và tình tình vô cùng đáng yêu.

Giọng ca 'Đổi thay' cũng chưa đặt cho mình một mẫu người yêu lý tưởng nào cả, với anh, mỗi thời điểm khác nhau sẽ có những công việc cũng như tư duy về cuộc sống, sở thích khác nhau nên cũng sẽ có những lý tưởng sống không giống nhau. Vì vậy, hiện tại, với Noo, một người yêu lý tưởng là người làm cho anh có cảm giác bình yên, thanh thản khi ở bên cạnh.

Trước đây, cô gái có tên P.H dính nghi án là "bạn gái tin đồn" của Noo Phước Thịnh vì cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và chụp ảnh thân mật. Tuy nhiên, cô gái này cũng lên tiếng đính chính thông tin này.

Theo đó, Noo Phước Thịnh là người dễ gần và dễ quý nên rất hiếm khi anh từ chối khán giả bao giờ, thậm chí xem fan như người thân trong gia đình.

"Việc lưu giữ lại những hình ảnh cùng thần tượng mình nghĩ không có gì xấu, hi vọng mọi người đừng đồn đại lung tung ảnh hưởng hình ảnh của chàng ca sĩ đáng quý này nhé. Mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Noo" - P.H lên tiếng.

Đến hiện tại, chuyện tình cảm cá nhân của nam ca sĩ điển trai và nổi tiếng nhất showbiz vẫn khiến fan hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi.

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