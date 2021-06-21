Soái ca loạt series đình đám Bùi Tấn Hảo lần đầu tiên bật mí chuyện tình cảm siêu đáng yêu khiến fan đổ gục

Bùi Tấn Hảo sinh ngày 20/4/1991 là một diễn viên, biên kịch kiêm đạo diễn. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, bắt đầu sự nghiệp với công việc dancer, lăn lộn qua hàng loạt chương trình truyền hình.

Được biết đến là một mảnh ghép không thể thiếu trong series phim Học đường nổi loạn, lột xác trở lại với hàng loạt series đình đám như Ông Trùm (Ưng Hoàng Phúc), SaiGon Gangsters (Hồng Ngọc), Cú Đấm Thép,... Bùi Tấn Hảo ghi dấu ấn với lối diễn xuất biến hóa đa dạng, lúc cool ngầu, lúc lại siêu nhắng.

Hảo từng tham gia những phim về xã hội đen như Ông Trùm (Ưng Hoàng Phúc), SaiGon Gangsters (Hồng Ngọc), Cú Đấm Thép,... gần đây nhất là Bạn Trai Tôi Trùm Trường, Con Giáp Thứ 13 cũng được rất nhiều khán giả đón nhận tích cực.

Hầu hết phim Hảo đóng đều là những bộ phim thể loại hành động, về góc khuất và mặt tối của xã hội, phải chăng định hướng lâu dài của anh chính là đem mặt tối của xã hội để phơi bày lên màn ảnh?

Đối với Hảo cuộc sống này cái gì cũng có mặt tối, từ trong trường học đến ngoài xã hội, thậm chí trong những nghề khác cũng vậy, nên chuyện đem những mặt tối lên màn ảnh cũng là điều bình thường và các nhà sản xuất khác họ cũng đã và đang khai thác.

Sự khác biệt ở phim của Hảo theo cá nhân mình thấy là nó đều mang đủ 3 yếu tố: Hài, kịch tính và tình cảm. Bất kì bộ phim nào của Hảo viết kịch bản và tham gia đóng luôn thì hầu như không thể thiếu 3 điều đó, nếu nói về định hướng lâu dài thì Hảo muốn định hướng những bộ phim Hảo tham gia đều phải như vậy.

Còn riêng về phần diễn xuất vẫn sẽ trau dồi nhân vật của mình cho đa dạng hơn, ngày trước vai diễn của mình theo dạng lóc chóc, nhưng xem những phim gần đây của Hảo thử đi, điềm đạm hơn, sâu sắc hơn, hài nhẹ nhàng và tinh tế hơn.



Lột xác trở lại với hàng loạt series đình đám như Ông Trùm (Ưng Hoàng Phúc), SaiGon Gangsters (Hồng Ngọc), Cú Đấm Thép,...

Được biết sau hàng loạt series phim khá thành công với triệu view và liên tục lọt top thịnh hành, anh có ý định sẽ lấn sân sang màn ảnh rộng khi có cơ hội hay không hay tập trung ở webdrama?

Nếu có cơ hội Hảo rất muốn lấn sân sang màn ảnh rộng, làm diễn viên mà, ai không muốn được xuất hiện ở rạp. Hảo thật sự nghiêm túc với công việc này. Luôn luôn muốn trau dồi và hoàn thiện bản thân cũng như từng vai diễn, từng bộ phim mình làm. Hảo cũng mong các nhà sản xuất, các đạo diễn phim điện ảnh để ý đến Hảo để Hảo có thêm cơ hội được bơi ra biển lớn.

Anh đã có cơ hội làm việc cùng loạt sao nổi tiếng của Việt Nam như Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Hồng Ngọc, Lily Luta... anh đã học hỏi được gì từ đàn anh, đàn chị của mình và sẽ áp dụng những điều học hỏi được vào cuộc sống như thế nào?

Hầu như các đàn anh đàn chị đều cho Hảo nhiều bài học về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế. Hảo thường nhìn cách họ xuất hiện trước đám đông như thế nào, cách phản ứng của họ khi được khán giả nhận ra như thế nào, để sau này Hảo áp dụng khi có khán giả yêu mến và nhận ra mình.

Còn về diễn xuất thì chắc là do đa phần Hảo viết kịch bản nên Hảo thường chỉ đạo diễn xuất thêm cho anh chị để có thể lột tả được đầy đủ ý của kịch bản đề ra.

Hiện tại anh đang là một biên kịch, diễn viên đang được giới trẻ rất yêu thích và được biết anh rất đa tài, anh có thể chia sẻ thêm về những tài năng của mình?

Cũng không đa tài lắm đâu, ngoài diễn xuất và viết kịch bản thì Hảo biết nhảy chút chút, hát chút chút.... Hồi đầu năm nay Hảo có cho ra mắt 1 MV ca nhạc vào đợt tết, cũng thu 1 vài ca khúc mới nhưng chưa có dịp ra mắt với mọi người. Sau đợt dịch này hy vọng Hảo có thể lấn sân nhẹ sang con đường ca hát.

Phong cách trẻ trung, năng động của Bùi Tấn Hảo ngoài màn ảnh. (Ảnh: NVCC)

Anh hiện tại đang có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ, anh có thể bật mí một chút cho khán giả về chuyện tình cảm của mình không?

Thật ra thời gian qua Hảo cũng có để ý đến một người, ai thì cho phép Hảo giữ bí mật nghen. Nhưng chỉ là yêu mến thôi chứ mình chưa có thổ lộ. Do bản thân Hảo còn đam mê với công việc của mình, sợ sẽ không dành thời gian trọn vẹn cho người ta. Nên Hảo bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung lo cho sự nghiệp. Khi sự nghiệp vững hơn thì lúc đó Hảo mới nghĩ đến chuyện tình cảm.

Anh có dự định mới để phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai như thế nào?

Có rất nhiều dự án, nhưng do dịch phải tạm hoãn lại. Hảo cũng đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho dự án cá nhân theo yêu cầu của các bạn yêu mến thời gian qua. Hảo cũng muốn tập trung hết sức cho diễn xuất, vì từ đầu Hảo muốn mình là một diễn viên chuyên nghiệp. Cho nên sắp tới hy vọng các nhà sản xuất và các đạo diễn để mắt đến Hảo, có vai phù hợp chắc chắn Hảo sẽ nhận lời.

Cảm ơn về những chia sẻ thú vị của anh!