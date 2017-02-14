Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2

Tối 13/2, Đàm Vĩnh Hưng thay mặt người cha quá cố, dắt tay em gái lên sân khấu làm nghi thức lễ cưới trước gần 300 khách mời. Cũng trong buổi tiệc, quan khách chứng kiến sự xuất hiện của nam ca sĩ và mẹ ruột Trần Thị Tho trên sân khấu. Qua các hình ảnh ghi lại, có thể thấy mẹ của nam ca sĩ đứng ngay đằng sau, cạnh với ông bà thông gia khi Mr Đàm đọc thơ tặng em gái. Được biết 'Ông hoàng nhạc Việt' vẫn thể hiện sự lễ phép, đích thân mời mẹ lên sân khấu làm lễ.

Trên facebook cá nhân, Mr Đàm cũng chia sẻ một số hình ảnh cùng người thân trong nhà cũng như bài thơ mà anh dành tặng cho em gái nhân ngày đặc biệt này.