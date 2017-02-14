Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2

Giải trí 14/02/2017 11:27

Trong đám cưới của em gái Đàm Vĩnh Hưng tối 13/2 vừa qua, nam ca sĩ và mẹ ruột bà Trần Thị Thọ đã cùng đứng chung sân khấu...

Tối 13/2, Đàm Vĩnh Hưng thay mặt người cha quá cố, dắt tay em gái lên sân khấu làm nghi thức lễ cưới trước gần 300 khách mời. Cũng trong buổi tiệc, quan khách chứng kiến sự xuất hiện của nam ca sĩ và mẹ ruột Trần Thị Tho trên sân khấu. Qua các hình ảnh ghi lại, có thể thấy mẹ của nam ca sĩ đứng ngay đằng sau, cạnh với ông bà thông gia khi Mr Đàm đọc thơ tặng em gái. Được biết 'Ông hoàng nhạc Việt' vẫn thể hiện sự lễ phép, đích thân mời mẹ lên sân khấu làm lễ.

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 1
Lễ cưới của em gái Đàm Vĩnh Hưng.
Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 2
Anh dắt tay em gái lên sân khấu. 
Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng và mẹ ruột vui vẻ trên sân khấu.

Trên facebook cá nhân, Mr Đàm cũng chia sẻ một số hình ảnh cùng người thân trong nhà cũng như bài thơ mà anh dành tặng cho em gái nhân ngày đặc biệt này. 

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 4

"Bài thơ Mr Đàm tặng em gái

'Tôi và nó cách nhau một năm thôi 

Tôi và nó có chung những ngày mơ

Cả tuổi thơ cho đến tận bây giờ

Vẫn gần nhau chưa một lần xa cách...

Ba qua đời, Má lưu lạc trời xa

Một mình tôi phải làm Cha lẫn Mẹ

Gửi em mình cho người lạ đầu tiên ....

Phút thiêng liêng nơi giáo đường năm ấy 

Đám cưới nghèo trong một sáng nhìu mây

18 năm như một lần chớp mắt 

Em bây giờ như một đoá phù dung...

Vẫn còn rung trước một cơn gió nhẹ

Vẫn mong chờ một mái ấm vẹn nguyên 

Lần thứ hai gửi em cho người lạ 

Trước bao người thân mới nơi đây 

Quà sính hôn không mong chờ châu báu 

Xin hãy dành cho HẠNH phúc dài lâu' - bài thơ Mr Đàm tặng cô em gái Hạnh của mình".

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 5

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 6

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 7

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 8

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 9

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 10

Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2 - Ảnh 11

Cách đây không lâu, Mr. Đàm gây chấn động dư luận khi quyết định công khai sự thật về mẹ ruột của mình. Theo đó, suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ phải chịu đựng gánh số nợ hàng chục tỷ đồng do mẹ ruột gây ra. Bà Thọ, mẹ của Mr. Đàm mượn tiền không chừa một ai, thậm chí còn dựa vào danh nghĩa của con trai để vay nợ, thỏa mãn thú vui của mình.

Vốn được biết đến là 'ông hoàng nhạc Việt' với khối tài sản khổng lồ, độ chịu chi và bộ sưu tập hàng hiệu 'khủng', song Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh 'chịu không nỗi' và không thể tiếp tục tiếp tay cho mẹ ruột làm điều sai trái. 

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