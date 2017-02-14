Sau scandal nợ nần, Mr Đàm vẫn cùng mẹ rạng ngời trong đám cưới em gái tối 13/2

Trong đám cưới của em gái Đàm Vĩnh Hưng tối 13/2 vừa qua, nam ca sĩ và mẹ ruột bà Trần Thị Thọ đã cùng đứng chung sân khấu...
Tối 13/2, Đàm Vĩnh Hưng thay mặt người cha quá cố, dắt tay em gái lên sân khấu làm nghi thức lễ cưới trước gần 300 khách mời. Cũng trong buổi tiệc, quan khách chứng kiến sự xuất hiện của nam ca sĩ và mẹ ruột Trần Thị Tho trên sân khấu. Qua các hình ảnh ghi lại, có thể thấy mẹ của nam ca sĩ đứng ngay đằng sau, cạnh với ông bà thông gia khi Mr Đàm đọc thơ tặng em gái. Được biết 'Ông hoàng nhạc Việt' vẫn thể hiện sự lễ phép, đích thân mời mẹ lên sân khấu làm lễ.
Trên facebook cá nhân, Mr Đàm cũng chia sẻ một số hình ảnh cùng người thân trong nhà cũng như bài thơ mà anh dành tặng cho em gái nhân ngày đặc biệt này.
"Bài thơ Mr Đàm tặng em gái
'Tôi và nó cách nhau một năm thôi
Tôi và nó có chung những ngày mơ
Cả tuổi thơ cho đến tận bây giờ
Vẫn gần nhau chưa một lần xa cách...
Ba qua đời, Má lưu lạc trời xa
Một mình tôi phải làm Cha lẫn Mẹ
Gửi em mình cho người lạ đầu tiên ....
Phút thiêng liêng nơi giáo đường năm ấy
Đám cưới nghèo trong một sáng nhìu mây
18 năm như một lần chớp mắt
Em bây giờ như một đoá phù dung...
Vẫn còn rung trước một cơn gió nhẹ
Vẫn mong chờ một mái ấm vẹn nguyên
Lần thứ hai gửi em cho người lạ
Trước bao người thân mới nơi đây
Quà sính hôn không mong chờ châu báu
Xin hãy dành cho HẠNH phúc dài lâu' - bài thơ Mr Đàm tặng cô em gái Hạnh của mình".
Cách đây không lâu, Mr. Đàm gây chấn động dư luận khi quyết định công khai sự thật về mẹ ruột của mình. Theo đó, suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ phải chịu đựng gánh số nợ hàng chục tỷ đồng do mẹ ruột gây ra. Bà Thọ, mẹ của Mr. Đàm mượn tiền không chừa một ai, thậm chí còn dựa vào danh nghĩa của con trai để vay nợ, thỏa mãn thú vui của mình.
Vốn được biết đến là 'ông hoàng nhạc Việt' với khối tài sản khổng lồ, độ chịu chi và bộ sưu tập hàng hiệu 'khủng', song Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh 'chịu không nỗi' và không thể tiếp tục tiếp tay cho mẹ ruột làm điều sai trái.