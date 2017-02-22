Sau 13 năm, Lâm Tâm Như – Tô Hữu Bằng mới có cơ hội hợp tác trên phim trường

Giải trí 22/02/2017 10:24

Suốt một thời gian dài vắng bóng, thật không ngờ Lâm Tâm Như đã âm thầm tham gia dự án “Phía sau nghi can X” do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn.

Năm 2016 tưởng chừng là một năm Lâm Tâm Như nghỉ ngơi chuyên tâm lo chuyện cưới xin, sinh con nhưng thật không ngờ cô vẫn tham gia vai nữ chính trong tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Higashino KeigoPhía sau nghi can X”.

Sau 13 năm, Lâm Tâm Như – Tô Hữu Bằng mới có cơ hội hợp tác trên phim trường - Ảnh 1

Sau 13 năm, Lâm Tâm Như – Tô Hữu Bằng mới có cơ hội hợp tác trên phim trường - Ảnh 2
Một năm bận rộn lo chuyện gia đình Lâm Tâm Như vẫn âm thầm tham gia bộ phim của Tô Hữu Bằng

Đây cũng là bộ phim thứ 2 mà Tô Hữu Bằng làm đạo diễn sau khi rất thành công với tác phẩm “Tai trái”. Từ nội dung cho đến dàn diễn viên chính đều được giữ bí mật đến phút cuối cùng. Khi phim đã được quay xong đang trong giai đoạn làm hậu kỳ thì đạo diễn Tô Hữu Bằng mới công khai hai nam chính đó là Vương Khải và Trương Lỗ Nhất.

Sau 13 năm, Lâm Tâm Như – Tô Hữu Bằng mới có cơ hội hợp tác trên phim trường - Ảnh 3

Sau 13 năm, Lâm Tâm Như – Tô Hữu Bằng mới có cơ hội hợp tác trên phim trường - Ảnh 4
Lâm Tâm Như là nữ chính gây được nhiều tò mò cho khán giả

Còn về phía nữ chính của bộ phim vẫn chưa được tiết lộ, khán giả rất hồi hộp chờ đợi xem nữ diễn viên nào được Tô Hữu Bằng lựa chọn. Mới đây nhất đoàn làm phim mới chính thức đăng poster của nữ chính và thật bất ngờ hơn nữa đó chính là Lâm Tâm Như.

Sau 13 năm, Lâm Tâm Như – Tô Hữu Bằng mới có cơ hội hợp tác trên phim trường - Ảnh 5
Sau 13 năm, đây là lần đầu Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như hợp tác trên trường quay

Lâm Tâm Như sẽ hóa thân vào vai người mẹ đơn thân vô tình vướng vào vòng xoáy của hai người đàn ông thiên tài là Thạch Hoằng và Đường Xuyên. Phim sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 1 tháng 4 sắp tới.

 

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Vương Khải Tô Hữu Bằng Phía sau nghi can X

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