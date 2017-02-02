Phim 'Lục Vân Tiên' mua đứt bản hit gây ồn ào của Sơn Tùng thời gian qua

Giải trí 02/02/2017 15:27

Sau khi cho ra mắt vào dịp Tết Đinh Dậu 2017, chỉ trong vòng một tuần, bộ phim 'Lục Vân Tiên' đã nhận được sự ủng hộ và đón nhận từ khán giả yêu thích phim Việt.

Theo tiết lộ mới nhất từ nhà sản xuất phim Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu, ca khúc Lạc Trôi do chính Sơn Tùng M-TP sáng tác đã được chủ nhân đồng ý bán lại để làm nhạc phim. Ekip thực hiện cũng đã tung ra video clip nhạc phim với những cảnh quay hoành tráng, trích từ phim Lục Vân Tiên. 
 

Phim 'Lục Vân Tiên' mua đứt bản hit gây ồn ào của Sơn Tùng thời gian qua - Ảnh 1
Một phân cảnh võ thuật trong phim.

Mặc dù từ chối tiết lộ về số tiền mà Sơn Tùng M-TP đã đưa ra để bộ phim được sử dụng ca khúc Lạc Trôi, nhưng nhà sản xuất cho biết, đây chắc chắn không phải là con số nhỏ. Đại diện nhà sản xuất cho biết:“Sự kết hợp giữa Lục Vân Tiên và Lạc Trôi rất tình cờ, khi Lạc Trôi của Sơn Tùng ra mắt thì phim hầu như đã hoàn thành 90% và chuẩn bị cho ngày ra rạp. Thế nhưng, lần đầu tiên nghe ca khúc Lạc Trôi, cảm thấy nội dung bài hát rất hợp với tổng thể bộ phim nên chúng tôi đặt vấn đề mua lại ca khúc với Sơn Tùng M-TP. Không mất nhiều thời gian đàm phán, phía Sơn Tùng đã gật đầu đồng ý với sự kết hợp này".
 

Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu đánh dấu lần đầu tiên diễn viên Hoàng Phúc đảm nhận vị trí đạo diễn. Tái hiện hình tượng người anh hùng quốc dân trong tự truyện của Nguyễn Đình Chiểu, bộ phim không lấy bối cảnh thời xưa mà kết hợp với yếu giả tưởng, nhân vật chính đến thời hiện đại. 
 
Chuyện phim mở đầu vào những ngày cận Tết, giữa bối cảnh hiện đại xô bồ, một chàng thanh niên kỳ quái (do Andy Long thủ vai) mặc chiến bào, cưỡi tuấn mã, ăn nói kỳ quặc bỗng dưng xuất hiện giữa Sài Gòn

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