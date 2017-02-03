Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới

Ngày đầu tiên đi sau Tết nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng đã đăng trên trang cá nhân của mình một số hình ảnh vô cùng đáng yêu giữa cô và mèo yêu. Đồng thời Phạm Băng Băng cũng tự than vãn rằng chỉ có thể dùng mèo yêu để an ủi bản thân.

Rất nhiều người hâm mộ đã gọi tên Lý Thần ở đâu sao lại để người đẹp cô đơn một mình. Mặc dù đăng với nội dung tâm trạng như vậy nhưng cả Phạm Băng Băng và mèo yêu của cô đều rất đáng yêu.

Mới đây nhất nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã được xuất hiện trên trang bìa của một tờ báo nổi tiếng thế giới.Thành công trong sự nghiệp cùng những hợp đồng quảng cáo lớn đã giúp Phạm Băng Băng trở thành một trong những nữ nghệ sỹ kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc.