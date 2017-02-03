Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới

Giải trí 03/02/2017 21:45

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ đều lần lượt đi làm trở lại trong đó có Phạm Băng Băng.

Ngày đầu tiên đi sau Tết nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng đã đăng trên trang cá nhân của mình một số hình ảnh vô cùng đáng yêu giữa cô và mèo yêu. Đồng thời Phạm Băng Băng cũng tự than vãn rằng chỉ có thể dùng mèo yêu để an ủi bản thân.

Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới - Ảnh 1

Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới - Ảnh 2

Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới - Ảnh 3
Mặc dù đăng tải với nội dung tâm trạng nhưng thần sắc của người đẹp rất tốt

Rất nhiều người hâm mộ đã gọi tên Lý Thần ở đâu sao lại để người đẹp cô đơn một mình. Mặc dù đăng với nội dung tâm trạng như vậy nhưng cả Phạm Băng Băng và mèo yêu của cô đều rất đáng yêu.

 

Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới - Ảnh 4

Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới - Ảnh 5

Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới - Ảnh 6
Ở mọi góc độ Phạm Băng Băng đều vô cùng xinh đẹp

Phạm Băng Băng ôm mèo yêu tự an ủi bản thân trong ngày đầu năm mới - Ảnh 7
Mới đây nhất Phạm Băng Băng đã rất vinh dự khi được lên trang bìa một tờ báo nổi tiếng thế giới

Mới đây nhất nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã được xuất hiện trên trang bìa của một tờ báo nổi tiếng thế giới.Thành công trong sự nghiệp cùng những hợp đồng quảng cáo lớn đã giúp Phạm Băng Băng trở thành một trong những nữ nghệ sỹ kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc.

 

 

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