MC Hoàng Oanh cùng mẹ đi shopping nhân dịp Ngày của mẹ

Nhiều nghệ sĩ, MC và các tín đồ làm đẹp nổi tiếng đã rơi lệ khi chia sẻ về mẹ trước các khách mời trong sự kiện vừa qua.

Chiều ngày 10/5, sự kiện “At First Touch” - “Ấm áp đầu tiên” do thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Sulwhasoo tổ chức nhân dịp “Ngày của mẹ” đã diễn ra đầy cảm xúc, ý nghĩa với sự tham dự của các beauty blogger, ngôi sao nổi tiếng như Đỗ An – Lê Thúy, MC Hoàng Oanh, Helly Tống, Yumi Dương, Nhã Trúc, Liêu Hà Trinh, Tuyền Tăng, Nam Hee, Minh Xù… đặc biệt nhiều mỹ nhân 9X như Hà Trúc, Chloe Nguyễn đã đưa mẹ đi cùng.

Có thể nói, nhờ Sulwhasoo làm “cầu nối”, các khách mời đã có dịp bày tỏ yêu thương dành cho mẹ của mình, cũng như đem đến các khách mời những khoảnh khắc xúc động với nhiều câu chuyện chân thành về Mẹ. Travel blogger 9X xinh đẹp Hà Trúc đã không kiềm được nước mắt khi MC Liêu Hà Trình đọc những tâm sự trong tấm thiệp cô viết cho mẹ. Hà Trúc chia sẻ “Cảm ơn mẹ vì đã luôn bao dung cho một đứa con ngỗ ngược chỉ làm điều mình thích là con”. Và trong hầu hết thời gian sự kiện diễn ra, Hà Trúc đã không ngừng rơi nước mắt và ôm mẹ mình. Người đẹp bày tỏ năm nay Trúc chọn First Care Activating Serum EX cho mẹ bởi đây là món quà ý nghĩa cải thiện những vết hằn của thời gian trên làn da khóe mắt của mẹ, nơi in dấu nhọc nhằn cả đời vì con.

Sau Hà Trúc, Chloe Nguyễn cũng khiến nhiều người cảm động khi chia sẻ về mẹ. Cô cho hay: “Chloe và mẹ ít khi trò chuyện với nhau, mẹ thì thích nói chuyên với mình, nhưng Chloe lại thường hay im lặng”. Beauty blogger sở hữu 320.000 subcribers nghẹn ngào nói thêm rằng mẹ cô thiếu tự tin vì sự lão hóa và nếp nhăn trên khuôn mặt. Chloe Nguyễn bày tỏ: “Em muốn nói với mẹ rằng mẹ không cần tự ti, vì trong lòng em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất, vì vậy năm nào em cũng tặng mẹ những sản phẩm làm đẹp tuyệt vời nhất giúp mẹ mãi thanh xuân”. Nhiều tín đồ làm đẹp khác như: Linh Trương (Themakeaholics), Nicky Khánh Ngọc, Yumi Duong, Tuyền Tăng… cũng bồi hồi, rơi nước mắt khi lắng nghe những câu chuyện cảm xúc đong đầy, cảm nhận được tình cảm của con cái dành cho cha mẹ cùng sự hy sinh vất vả của các đấng sinh thành. Ý tưởng tổ chức sự kiện “Ấm áp đầu tiên - At First Touch” bắt nguồn từ câu chuyện về Mẹ của nhà sáng lập Suh Seong Hwan - với ông “Cội nguồn của công ty chúng ta chính là Mẹ tôi”. Vì vậy nhằm tôn vinh và duy trì thanh xuân cho những người phụ nữ, những người mẹ, ông cũng như thương hiệu Sulwhasoo đã không ngừng nghiên cứu và tinh chế những sản phẩm mang đến vẻ đẹp hài hoà vượt thời gian cho phụ nữ. Với những tín đồ làm đẹp, chắc hẳn không thể không biết đến First Care Activating Serum EX của Sulwhasoo, sản phẩm ngôi sao của hãng, luôn có mặt trên top đầu bình chọn của các chuyên gia skincare. Nổi tiếng là tinh chất mở dưỡng, thúc đẩy hấp thụ dưỡng chất và cải thiện dấu hiệu lão hóa trên da, First Care Activating Serum Ex được xem là suối nguồn tươi trẻ cho phụ nữ nhờ vào phức hợp JAUM Balancing Complex™ - tạo nên từ quy trình chọn lọc từ hơn 3000 loại thảo dược, tinh chọn ra 5 loại chứa dưỡng chất quý nhất là mẫu đơn, hạt sen, ngọc trúc, bách hợp và địa hoàng sau quá trình chưng cất tỉ mỉ. Cuối sự kiện, dàn beauty blogger Việt đều dành tặng sản phẩm tuyệt vời này cho mẹ của mình. Bởi với họ, đây chính là món quà ý nghĩa nhất, giúp cải thiện những vết hằn thời gian trên làn da của mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-hoang-oanh-cung-me-di-shopping-nhan-dip-ngay-cua-me-324778.html