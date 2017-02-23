Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu

Giải trí 23/02/2017 15:40

Các câu trả lời bình luận của Duy Mạnh trên trang cá nhân đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh các ý kiến tỏ ra thích thú trước sự hài hước của nam ca sĩ Đất Cảng thì không ít bình luận cho rằng chúng khá chợ búa và tục tĩu.

Vừa qua, câu chuyện Duy Mạnh và Tuấn Hưng liên tục 'đá xéo' nhau trên Facebook khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bởi, trước đây, cả hai được mọi người biết đến là bạn bè thân thiết trong showbiz, từng sáng tác và thể hiện các ca khúc của nhau. Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng việc nam ca sĩ Hà Thành và chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Đất Cảng không còn giữ được mối quan hệ xây dựng nhiều năm khiến khán giả tiếc nuối.

Bên cạnh đó, chuyện bên lề liên quan đến Tuấn Hưng và Duy Mạnh cũng được khán giả quan tâm. Gần đây dân mạng lan truyền đoạn MV của Duy Mạnh có sự xuất hiện của Hương Baby (vợ của Tuấn Hưng) đảm nhận vai trò nữ chính. Cả hai còn có khá nhiều cảnh quay tình tứ, thân mật. Tuy nhiên, đây chỉ là ca khúc khá lâu của ca sĩ Duy Mạnh. Còn sự xuất hiện của Hương Baby cũng chỉ là công việc của cô thời đó chứ không hề liên quan đến chuyện tình cảm như nhiều lời đồn thổi trên mạng. 

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 1
Tuấn Hưng, Duy Mạnh bất ngờ khẩu chiến nhau trên Facebook.

Duy Mạnh từng bị gắn mác lá trai hư, đa tình nhưng ít ai biết rằng anh là người sống có trách nhiệm và vì gia đình. Nam ca sĩ không hề che dấu các điểm xấu của bản thân, anh thừa nhận, năm 2006 từng bán nhà xài hết 20.000 USD chỉ để đốt vào ăn chơi.

Quá khứ ăn chơi nhưng không có nghĩa Duy Mạnh là kẻ ăn chơi. Anh không hề hối hận về những điều đã làm trong quá khứ. Thậm chí anh còn cảm ơn chúng, nhờ đó mà anh trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, sáng tác đợc nhiều bản hit đình đám.

Sau những vấp ngã, Duy Mạnh định vị lại bản thân. Anh tìm về cuộc sống bên gia đình để tìm sự an nhiên.

Giọng ca 'Kiếp đỏ đen' cho biết, hiện anh chơi Facebook để giao lưu trò chuyện với người hâm mộ và những gì anh viết trên trang cá nhân đều là phát ngôn và con người thật sự của anh. Vì thế, anh nói: "Ai chê, chửi tôi, tôi càng khen họ".

Cũng chính vì sự 'quá thật' của mình, nên Duy Mạnh có cả một bộ sưu tập những câu nói 'bá đạo' trên tranng cá nhân.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 2
Duy Mạnh không ngần ngại đáp trả các bình luận một cách thẳng thắn thế này.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 3
Nhiều khán giả còn tỏ ra phấn khích vì cho rằng Duy Mạnh luôn biết cách nói chuyên chiều lòng phụ nữ.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 4

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 5
Phản ứng khi có kẻ vào PR trên trang cá nhân của mình.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 6
Đây là cách để trò chuyện với Duy Mạnh.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 7
Nam ca sĩ cũng khá hài hước với các fan.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 8

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 9

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 10
Đàn ông đích thực.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 11
'Thả thính' chuyên nghiệp.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 12

Tuy nhiên, cách trò chuyện của Duy Mạnh cũng tạo nhiều làn sóng gây tranh cãi từ dân mạng. Nếu như nhiều người cảm thấy 'vui', hài hước trước các sống thật của nam ca sĩ thì nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước sự 'sỗ sàng' của một người của công chúng.

Loạt bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh trên Facebook: Người 'đổ' rầm rầm, kẻ chửi tục tĩu - Ảnh 13
Các ý kiến trái chiều của dân mạng trước các bình luận 'bá đạo' của Duy Mạnh.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 58 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn