Bên cạnh đó, chuyện bên lề liên quan đến Tuấn Hưng và Duy Mạnh cũng được khán giả quan tâm. Gần đây dân mạng lan truyền đoạn MV của Duy Mạnh có sự xuất hiện của Hương Baby (vợ của Tuấn Hưng) đảm nhận vai trò nữ chính. Cả hai còn có khá nhiều cảnh quay tình tứ, thân mật. Tuy nhiên, đây chỉ là ca khúc khá lâu của ca sĩ Duy Mạnh. Còn sự xuất hiện của Hương Baby cũng chỉ là công việc của cô thời đó chứ không hề liên quan đến chuyện tình cảm như nhiều lời đồn thổi trên mạng.

Vừa qua, câu chuyện Duy Mạnh và Tuấn Hưng liên tục 'đá xéo' nhau trên Facebook khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bởi, trước đây, cả hai được mọi người biết đến là bạn bè thân thiết trong showbiz, từng sáng tác và thể hiện các ca khúc của nhau. Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng việc nam ca sĩ Hà Thành và chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Đất Cảng không còn giữ được mối quan hệ xây dựng nhiều năm khiến khán giả tiếc nuối.

Duy Mạnh từng bị gắn mác lá trai hư, đa tình nhưng ít ai biết rằng anh là người sống có trách nhiệm và vì gia đình. Nam ca sĩ không hề che dấu các điểm xấu của bản thân, anh thừa nhận, năm 2006 từng bán nhà xài hết 20.000 USD chỉ để đốt vào ăn chơi.

Quá khứ ăn chơi nhưng không có nghĩa Duy Mạnh là kẻ ăn chơi. Anh không hề hối hận về những điều đã làm trong quá khứ. Thậm chí anh còn cảm ơn chúng, nhờ đó mà anh trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, sáng tác đợc nhiều bản hit đình đám.

Sau những vấp ngã, Duy Mạnh định vị lại bản thân. Anh tìm về cuộc sống bên gia đình để tìm sự an nhiên.

Giọng ca 'Kiếp đỏ đen' cho biết, hiện anh chơi Facebook để giao lưu trò chuyện với người hâm mộ và những gì anh viết trên trang cá nhân đều là phát ngôn và con người thật sự của anh. Vì thế, anh nói: "Ai chê, chửi tôi, tôi càng khen họ".

Cũng chính vì sự 'quá thật' của mình, nên Duy Mạnh có cả một bộ sưu tập những câu nói 'bá đạo' trên tranng cá nhân.

Tuy nhiên, cách trò chuyện của Duy Mạnh cũng tạo nhiều làn sóng gây tranh cãi từ dân mạng. Nếu như nhiều người cảm thấy 'vui', hài hước trước các sống thật của nam ca sĩ thì nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước sự 'sỗ sàng' của một người của công chúng.