Lê Phương sau đám cưới: Hạnh phúc chia sẻ về đêm tân hôn ngọt ngào

Giải trí 09/08/2017 09:52

Lê Phương mượn những câu từ lãng mạn trong ca khúc "Cô dâu" để khoe khéo về đêm tân hôn của mình và người chồng trẻ. Có thể thấy, tình cũ của Quách Ngọc Ngoan và Trung Kiên đã có một ngày thứ ba đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Sau nhiều lận đận trên con đường tình duyên, nữ diễn viên người Trà Vinh tìm được một hạnh phúc trọn vẹn bên người chồng mới kém mình 7 tuổi.

Những thất bại từ cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với Quách Ngọc Ngoan không làm cho Lê Phương mất hết niềm tin vào tình yêu Cô hoàn toàn tin tưởng để cho Trung Kiên dẫn đường và mong muốn sẽ được dựa vào đôi vai ấm áp của anh suốt phần đời còn lại. Trên đôi mắt của cô dâu mới không có những bất an hay lo lắng mà luôn ánh lên niềm hạnh phúc.

Lê Phương sau đám cưới: Hạnh phúc chia sẻ về đêm tân hôn ngọt ngào - Ảnh 1
Cô dâu mới hồi hộp chờ đón đêm tân hôn - Ảnh: FBNV

Biết Trung Kiên ít tuổi hơn mình nên Lê Phương không quá kỳ vọng gì nhiều ở người chồng trẻ, cô chỉ mong anh sẽ luôn yêu thương chân thành như bây giờ và giữ trọn sự thủy chung với cô, dù cho cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn đón chờ phía trước.

 Mượn ca từ trong nhạc khúc Cô dâu, Lê Phương viết: "Hãy mang cho em một tình yêu thật chân thành, thủy chung… Em chỉ cần như thế. Mỗi đêm, vai anh là chiếc gối ấm êm, dìu em vào bình yên, cho giấc ngủ em say".

Trước đó, cô cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn bè đồng nghiệp đã không quản ngại đường sá xa xôi đến tham dự, chung vui với ngày vui của hai vợ chồng

Lê Phương sau đám cưới: Hạnh phúc chia sẻ về đêm tân hôn ngọt ngào - Ảnh 2
Trước đó, cô cũng gửi lời cảm ơn bạn bè đồng nghiệp đã đến dự ngày vui - Ảnh: FBNV

Lê Phương sau đám cưới: Hạnh phúc chia sẻ về đêm tân hôn ngọt ngào - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc 3 người của Lê Phương và Trung Kiên - Ảnh: FBNV

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