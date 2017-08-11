Lần thứ 2 làm diễn viên bất đắc dĩ cho Thủy Tiên: Công Vinh tái khẳng định thương hiệu 'soái ca chiều vợ nhất showbiz'

Công Vinh chia sẻ MV Thư gửi Anh mà mình vừa tham gia làm nhân vật chính; và đặt câu hỏi cho fan: “Lần thứ 2 bị "bắt cóc" đi làm diễn viên không lương. Lần trước, ai cũng bảo mình nhìn mặt ngố, lần này mọi người thấy có tiến bộ hơn không nào?”.

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt MV Thư gửi anh, Công Vinh cho biết dù không thích đóng phim hay chụp ảnh nhưng vì chiều ý Thủy Tiên nên anh vẫn quyết định tham gia. Đây là lần thứ 2 anh vui vẻ nhận lời làm nhân vật chính trong MV mới của cô vợ nổi tiếng.

Đa số người hâm mộ của anh đều bày tỏ sự thích thú trước tạo hình điển trai của Công Vinh trong lần trở lại với "nghề" diễn xuất.

Ở lần xuất hiện trước, Công Vinh và nữ ca sĩ Em đã quên từng tái hiện một đám cưới đẹp như mơ trên nền nhạc của ca khúc Happy Wedding. MV này đánh dấu lần đầu tiên Công Vinh thể hiện tài năng trong một vai trò khác ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, vì chưa quen với bộ môn nhảy và cũng chưa từng dấn thân vào nghệ thuật nên nam cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn khi phải thể hiện những động tác nhảy đòi hỏi sự khéo léo và dẻo dai.

Để làm vợ vui lòng, nam cầu thủ dành hẳn một tuần tập luyện liên tục bất kể ngày đêm. Nhờ khuôn mặt điển trai cùng độ nổi tiếng, dù chưa hoàn hảo lắm nhưng khán giả cũng tạm hài lòng và thông cảm cho diễn xuất có phần gượng gạo của "diễn viên bất đắc dĩ" này.

Tuy nhiên, đến lúc MV Thư gửi anh vừa ra mắt khán giả ngày 10/8 vừa qua, có thể thấy diễn xuất của Công Vinh đã tiến bộ vượt bậc. Nam cầu thủ không còn ngại ngùng khi đứng trước ống kính nữa mà anh thoải mái diễn xuất và thể hiện những cảnh quay tình cảm chân thật như một diễn viên thực thụ.

Thư gửi anh là một sáng tác mới của Thủy Tiên dành tặng Công Vinh sau 5 năm về chung một mái nhà. Nữ ca sĩ nổi tiếng là có tài tự sáng tác nhạc quyết định lựa chọn Công Vinh chứ không phải ai khác góp mặt trong MV mới vì cô tin, chỉ có Công Vinh mới có thể cùng cô truyền tải hết những cảm xúc chân thật nhất đến với khán giả.

Thư gửi anh là một bản tình ca lãng mạn được bấm máy tại thành phố Sapporo của Nhật Bản. Thủy Tiên chọn nơi đây làm nơi ghi dấu tình yêu của cô cùng với ông xã Công Vinh bởi cảnh quan hùng vĩ, nên thơ và là một trong những địa danh đẹp nhất của xứ sở hoa anh đào. Đặc biệt, MV còn có sự xuất hiện của tiền vệ nổi tiếng nhất của bóng đá Thái Lan, Chanathip Songkrasin với biệt danh "Messi Thái".

Vẫn giữ vẻ lịch lãm, điển trai và khỏe khoắn, nam cầu thủ nổi tiếng xứ Nghệ nhận được nhiều lời khen ngợi trong lần góp mặt này. Dù đã bước qua tuổi băm nhưng Công Vinh vẫn khiến nhiều fan nữ mê mệt vì độ bảnh bao và chiều vợ nổi tiếng số 1 trong giới showbiz.

Hạnh phúc của Thủy Tiên - Công Vinh sau nhiều năm song hành trên một chặng đường khiến nhiều người không khỏi ganh tị trầm trồ.

Người ta ngưỡng mộ cái cách mà anh trân trọng, nâng niu Thủy Tiên, cũng như cách mà anh sẵn sàng bỏ thời gian ra để tập nhảy, tập làm diễn viên, tập đứng trước ống kính chỉ đề chiều lòng mẹ của con mình.