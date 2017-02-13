Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm

Không ít lần khán giả phải xuýt xoa trước các cử chỉ yêu thương mà danh hài Trường Giang dành cho bạn gái Nhã Phương.
Nhã Phương - Trường Giang hiện là cặp đôi được yêu mến nhất trong showbiz Việt. Sau nhiều nghi án hẹn hò, cuối cùng cả hai cũng quyết định công khai tình cảm với khán giả. Cặp đôi từng tham gia vai chính trong phim 49 Ngày.
Tuy ít chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân, song không ít lần ống kính truyền thông vô tình bắt được các khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương.
'Chàng hề xứ Quảng' chăm sóc bạn gái mọi lúc mọi nơi. Anh không ngần ngại cho bạn gái ăn trước nhiều người.
Vô tư hôn người yêu trong sự kiện.
Nhã Phương có dịp làm nũng trong hậu trường khi được bạn trai tận tình chăm sóc đến từng bữa ăn.
Cử chỉ âu yếm của Trường Giang khiến fan xuýt xoa.
Không ít lần Trường Giang đút Nhã Phương ăn trong hậu trường khi cả hai tất bật chạy show.
Nam danh hài không ngại cúi xuống chình váy cho bạn gái. Hành động của anh được khán giả phong là chuẩn 'soái ca' mà các phụ nữ đều ao ước.
Trường Giang luôn có mặt khi Nhã Phương cần.
Tay trong tay hạnh phúc khi dự sự kiện.
Đưa rước bạn gái đi diễn mỗi khi rảnh.
Hình ảnh thân mật của cặp đôi ngoài đời thường.
Hộ tống bạn gái thoát khỏi vòng vây của fan hâm mộ.
Các fan hâm mộ đều hi vọng sẽ có một đám cưới lãng mạn của Trường Giang và Nhã Phương được diễn ra trong thời gian tới.
Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.
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