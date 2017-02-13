Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm

Giải trí 13/02/2017 16:36

Không ít lần khán giả phải xuýt xoa trước các cử chỉ yêu thương mà danh hài Trường Giang dành cho bạn gái Nhã Phương.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 1
Nhã Phương - Trường Giang hiện là cặp đôi được yêu mến nhất trong showbiz Việt. Sau nhiều nghi án hẹn hò, cuối cùng cả hai cũng quyết định công khai tình cảm với khán giả. Cặp đôi từng tham gia vai chính trong phim 49 Ngày.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 2
Tuy ít chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân, song không ít lần ống kính truyền thông vô tình bắt được các khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 3
'Chàng hề xứ Quảng' chăm sóc bạn gái mọi lúc mọi nơi. Anh không ngần ngại cho bạn gái ăn trước nhiều người.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 4
Vô tư hôn người yêu trong sự kiện.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 5
Nhã Phương có dịp làm nũng trong hậu trường khi được bạn trai tận tình chăm sóc đến từng bữa ăn.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 6
Cử chỉ âu yếm của Trường Giang khiến fan xuýt xoa.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 7
Không ít lần Trường Giang đút Nhã Phương ăn trong hậu trường khi cả hai tất bật chạy show.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 8

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 9

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 10
Nam danh hài không ngại cúi xuống chình váy cho bạn gái. Hành động của anh được khán giả phong là chuẩn 'soái ca' mà các phụ nữ đều ao ước.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 11
Trường Giang luôn có mặt khi Nhã Phương cần.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 12

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 13
Tay trong tay hạnh phúc khi dự sự kiện.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 14
Đưa rước bạn gái đi diễn mỗi khi rảnh.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 15
Hình ảnh thân mật của cặp đôi ngoài đời thường. 

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 16
Hộ tống bạn gái thoát khỏi vòng vây của fan hâm mộ.

Khi yêu, Trường Giang cứ như thế này bảo sao Nhã Phương không say đắm - Ảnh 17
Các fan hâm mộ đều hi vọng sẽ có một đám cưới lãng mạn của Trường Giang và Nhã Phương được diễn ra trong thời gian tới.

 

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