Katy Perry nói tiếng Việt, hát 3 bản hit đình đám ở nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội

Trong lễ trao giải khoa học - công nghệ VinFuture tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, tối 20/12, Katy Perry đã trình diễn 3 “hit” 3,9 tỷ lượt xem là "Unconditionally", "Roar", "Firework".

Với tư cách là ca sĩ biểu diễn tại Lễ trao giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture 2023, Katy Perry bước vào khán phòng Nhà hát Hồ Gươm với bộ đầm màu tím đầy quyến rũ. Khi xuất hiện tại lễ trao giải lần này, nữ ca sĩ người Mỹ tỏ ra thân thiện, nở nụ cười khi chia sẻ đây là lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam và hy vọng sẽ có trải nghiệm tuyệt vời. Những ca khúc nữ ca sĩ lựa chọn truyền tải tinh thần mạnh mẽ, ý chí quyết đoán và luôn sẵn sàng đối diện với cam go, thử thách trong cuộc sống. Hỗ trợ phần trình diễn của Katy Perry là dàn bè, ban nhạc.

Katy Perry chào khán giả bằng tiếng Việt: "Tôi yêu Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều" Ở bài hát Unconditionally, cô chào khán giả bằng tiếng Việt: "Tôi yêu Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều". Ca khúc 3,9 tỷ lượt xem – Roar – cũng vang lên tại nhà hát, mang không khí cổ động, tiến lên phía trước. Ca khúc 3,9 tỷ lượt xem – Roar của Katy Perry cũng vang lên tại nhà hát. Katy Perry khép lại lễ trao giải bằng bản hit Firework. Không làm khán giả thất vọng, Katy Perry khép lại lễ trao giải bằng bản hit Firework với giọng hát đầy nội lực, kết hợp với hiệu ứng pháo hoa rực rỡ. Nữ ca sĩ người Mỹ bày tỏ mong muốn truyền thông điệp về tinh thần, ý chí mạnh mẽ cho phái nữ và tình yêu vô điều kiện với đam mê khoa học, sáng tạo.

Ba màn trình diễn của Katy Perry đều hoàn toàn hát live, thể hiện chất giọng vang, khỏe. Đặc biệt, sự hỗ trợ đắc lực từ dàn bè khiến sân khấu của Katy Perry hoàn thiện hơn, khỏa lấp một số đoạn hụt hơi trong nốt cao của cô. Được biết đây là lần thứ ba Katy Perry đến Việt Nam. Lần gần nhất vào năm 2016, nữ ca sĩ thăm và tham gia hoạt động thiện nguyện ở Ninh Thuận trong vai trò đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Katy Perry là nữ nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất trong lịch sử của hãng thu Capitol Records (Mỹ). Katy Perry sinh năm 1984, là giọng ca nhạc pop nổi tiếng, chủ nhân của loạt hit tỷ view như Roar, Dark Horse, Last Friday Night, Hot N Cold… Tính đến thời điểm này, nữ ca sĩ bán hơn 142 triệu album trên toàn thế giới, thu về hơn 225 triệu USD tiền bản quyền (từ 2008-2020). Hiện cô là thành viên ban giám khảo mùa thứ 7 liên tiếp của chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc American Idol. Katy Perry là nữ nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất trong lịch sử của hãng thu Capitol Records (Mỹ) và là một trong những nghệ sĩ bán đĩa "đỉnh" nhất mọi thời đại, cô đã đạt được tổng cộng 115 tỷ lượt phát trực tuyến cùng với hơn 70 triệu album và 140 triệu bài hát được bán ra trên toàn thế giới.

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