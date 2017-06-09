Hotgirl Khánh Chi - em gái Công Vinh vừa bị tố 'giật chồng' là ai?

Mộtcô gáiđã tố Khánh Chi "giật chồng" đang mang thai. Hai vợ chồng cô đã cãi nhau, lục đục rất nhiều và kết quả cô về Đài Loan sống với mẹ đẻ để bình tâm. Trong thời gian này, Khánh Chi bị tố dụ dỗ chồngcô gáivề sống chung với mình và được cho là lên facebook đăng hình “đá xoáy” cô vợ bầu bí. Hiện em gái Công Vinh vẫn chưa lên tiếng về sự việc.