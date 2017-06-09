Hotgirl Khánh Chi - em gái Công Vinh vừa bị tố 'giật chồng' là ai?

Giải trí 09/06/2017 12:13

Dù đã lấy chồng sinh con, em gái Công Vinh lại bị tố sang Singapore làm gái quán bar và đi 'giật chồng' người khác.

em gai cong vinh bi to la

 

em gai cong vinh bi to la

Sau đó,cô gáixứ Nghệ đã thay đổi hoàn toàn, trở thành hoa khôi Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô tham gia chụp hình, đóng phim, quay quảng cáo…

em gai cong vinh bi to la

Không những nổi tiếng xinh đẹp và là em gái của tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh, Khánh Chi còn có chị dâu là nữ ca sỹ Thủy Tiên đình đám trong làng nhạc Việt. Vì vậy, Khánh Chi là một trong những cái tên hot trong giới trẻ Việt. 

em gai cong vinh bi to la

Trong khi tên tuổi đang "phủ sóng" dày trên các trang mạng xã hội thì bất ngờ em gái Công Vinh quyết định rút lui khỏi con đường nghệ thuật và chọn cho mình công việc tại trung ương đoàn rồi theo chồng vào tháng 7/2014.

em gai cong vinh bi to la

Cuối tháng 1/2015 vừa qua con gái đầu lòng của vợ chồng Khánh Chi ra đời. Theo như "tiết lộ" của em gái Công Vinh thì con gái rất kháu khỉnh đáng yêu, cô bé có tên ở nhà là Ruby. Đặc biệt, Khánh Chi nhận xét công chúa nhỏ từ khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc, mũi, miệng và cả điệu nhăn trán chau mày, chẹp miệng và ngáp ngủ đều giống bố như lột.

em gai cong vinh bi to la

Sau khi lấy chồng và sinh con, Khánh Chi càng trở nên mặn mà, sành điệu. Chưa dừng lại ở việc thay đổi hình ảnh, Khánh Chi còn đang tấn công vào showbiz. Cô cùng bạn thân và cũng là em nuôi Công Vinh – Hoàng Nhung, vừa lập nhóm nhạc với cái tên D-Girls, gồm hai thành viên.

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em gai cong vinh bi to la

Tuy nhiên, mới đây,  xuất hiện tin đồn cô đã bỏ chồng và sang Singapore làm quán bar. Khánh Chi còn bị tố việc cặp kè với nhiều người.

em gai cong vinh bi to la

Mộtcô gáiđã tố Khánh Chi "giật chồng" đang mang thai. Hai vợ chồng cô đã cãi nhau, lục đục rất nhiều và kết quả cô về Đài Loan sống với mẹ đẻ để bình tâm. Trong thời gian này, Khánh Chi bị tố dụ dỗ chồngcô gáivề sống chung với mình và được cho là lên facebook đăng hình “đá xoáy” cô vợ bầu bí. Hiện em gái Công Vinh vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

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