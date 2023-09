Hoàng Tôn sáng tác ca khúc mới cho Tuyệt đỉnh tranh tài

Tính đến thời điểm này của Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 thì Hoàng Tôn là một trong những thí sinh được chú ý nhiều nhất bởi anh luôn có những tiết mục đáng nhớ qua các đêm thi. Mở màn cuộc đua với My name is Hoàng Tôn trong đêm ra mắt, gây chấn động với phiên bản tiếng Việt của “super hit” See you again trong đêm pop và thuyết phục khán giả với lời xin lỗi đến nhạc sỹ Nguyễn Cường khi quên lời trong đêm Bolero/Dân gian đương đại vì hát quên lời...



Hoàng Tôn đang làm gì với cây "gậy Như ý" của Tôn Ngộ Không?