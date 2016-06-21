Hoa hậu Kỳ Duyên dưới ống kính của bạn trai

Giải trí 21/06/2016 15:38

Mặc dù đi du lịch châu Âu cùng bạn trai nhưng Hoa hậu chỉ chia sẻ những hình ảnh của riêng mình.

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Trên Facebook, Kỳ Duyên háo hức khoe loạt ảnh street style trên đường phố Paris khi lần đầu đến đây du lịch. Hoa hậu được cho là đang có chuyến nghỉ ngơi cùng bạn trai đại gia khi cả hai cùng check in và khoe tấm visa trên trang cá nhân. 

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Người đẹp Nam Định tâm sự rằng, thời tiết ở Paris khá âm u, lúc mưa, lúc nắng. Tuy nhiên, cô rất thích thú bởi được khám phá những địa danh nổi tiếng của 'thành phố tình yêu'. Cô nhận xét, Paris đẹp, lãng mạn, cổ kính, đồ ăn ngon, người dân lịch thiệp. 

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Những khoảnh khắc đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2010 ở Paris được cho là do bạn trai ghi lại cho cô. 

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Gout ăn mặc của Kỳ Duyên ngày càng trẻ trung, sành điệu. Cô thường phối các phụ kiện hàng hiệu với trang phục của các thương hiệu bình dân. 

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Từ ngày có tình yêu, tinh thần của Hoa hậu luôn vui vẻ, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. 

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Doanh nhân Tạ Công Sơn cũng chia sẻ một vài hình ảnh ở Paris cùng thời điểm với Kỳ Duyên. Anh sinh năm 1991 và đang là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu hạt điều ở Bình Dương. Vị đại gia trẻ tuổi yêu Hoa hậu Việt Nam 2010 được vài tháng nhưng tình cảm đã khá sâu sắc. 

 

 

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Từ khóa:   Hoa hậu Kỳ Duyên

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