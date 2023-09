"Gia tài" đáng nể của Khởi My trong showbiz Việt

Nổi tiếng từ khá sớm, Khởi My đã nắm trong tay khá nhiều giải thưởng như Tiếng hát học đường, Quán quân của Gương mặt thân quen và hàng loạt giải thưởng khác. Sở hữu giọng hát cao, trong vút, Khởi My gây dấu ấn ở các ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm. Dòng nhạc sở trường của cô là ballad. Đến nay, cô đã cho ra đời khá nhiều ca khúc tạo hit như Người yêu cũ, Vết cắt, Đơn giản...



Hình ảnh trong sáng của Khởi My cũng được nhiều người yêu thích

Bên cạnh âm nhạc, Khởi My còn là một gương mặt dẫn chương trình quen thuộc với giới trẻ. Dường như trong lĩnh vực nào, Khởi My cũng gây được dấu ấn và thành công nhất định. Điều đáng quý hơn cả chính là dù sở hữu một sự nghiệp thành công, nhưng Khởi My luôn tránh xa tuyệt đối các scandal. Cô luôn đồng hành cùng gia đình, đặc biệt là mẹ, trong tất cả các hoạt động. Dù vướng nghi án hẹn hò với Kelvin Khánh nhưng tin đồn này cũng không làm ảnh hưởng gì đến tình yêu thương mà các fan dành cho cô. Chính vì những điều này mà các fan luôn "một lòng một dạ" với nữ ca sĩ.



Khởi My từ thời điểm đầu tiên vào nghề



Chiến thắng tại Gương mặt thân quen đã đưa Khởi My gần hơn tới hào quang của showbiz

Được đánh giá là một ca sĩ trẻ có giọng hát nội lực, khỏe khoắn và giàu cảm xúc, Khởi My còn có khả năng hát live rất tốt. Giọng hát của Khởi My rất dễ đi vào lòng người, nhất là các khán giả trẻ bởi sự trong trẻo, hồn nhiên rất phù hợp với phong cách trong sáng, ngọt ngào của cô ca sĩ.



Một Khởi My khác khỏe khoắn, năng động

Từ năm 2011 đến nay, Khởi My đã cho ra 10 single và sở hữu rất nhiều bản hit được phủ sóng rộng rãi như Vì sao, Khóc đêm, Gửi cho anh, Người yêu cũ, Góc nhỏ trong tim... Khởi My còn đạt thành tích "khủng" khi phát hành MV Gửi cho anh vào năm 2013 ngay lập tức "gây bão" khi gom về 6 triệu lượt xem chỉ sau 6 ngày ra mắt và tính đến nay đã có hơn 24 triệu view. Đây là thành công mà bất cứ ca sĩ Vpop nào cũng mong muốn.

Khi bố mẹ li dị, Khởi My đã cùng mẹ trải qua quãng thời gian cơ cực, vất vả. Hai mẹ con đã cùng nhau trải qua cuộc sống từ gánh củi 5000 đồng cho đến căn nhà tiền tỷ mà gần đây hai mẹ con đã mua được. Sau một thời gian khá dài hoạt động trong showbiz và có được vị trí riêng cho mình, nữ ca sĩ đã tích góp để mua được căn nhà cho hai mẹ con cũng như "đầu tư" cho bản thân nhiều hơn khi là một người nổi tiếng.

Khởi My cũng là một trong những ca sĩ trẻ có cát-xê "khủng" nhất Vpop hiện nay, dao động trên dưới 30 triệu đồng. Cát-xê của Khởi My tăng "chóng mặt" kể từ sau khi cô trở thành Quán quân của Gương mặt thân quen.



Lại có lúc rất "men-lì"



Mẹ luôn là người đồng hành cùng nữ ca sĩ trong các hoạt động nghệ thuật

Có thể nói với xuất phát điểm từ con số 0, những gì Khởi My có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm đam mê nghệ thuật chân chính, nhiệt thành. Chính vì vậy, những gì "bé Zoi" đang sở hữu hoàn toàn là một phần thưởng xứng đáng. Được khán giả yêu thương và có chỗ đứng vững chắc trong làng nghệ, "gia tài" của Khởi My thực sự là điều đáng mừng và đáng mơ ước đối với nhiều đồng nghiệp chung thời.