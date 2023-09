Đừng nên ăn gì khi xem những bản cover 'Sau tất cả' bá đạo này

Bản hít đình đám của ERIK from ST.319 được các "thánh" sau chế biến một cách không thể nào "vi diệu" hơn.

Từ sau “Vợ người ta” của Phan Mạnh Quỳnh, cộng đồng mạng lại có thêm hiện tượng mới dù không quá ồn ào và cũng không có sự tranh cãi gay gắt.

Đó là gương mặt mới Erik với bản hit Sau tất cả. Từ đầu năm đến nay, giọng ca sinh năm 1997 chiếm thế độc tôn ở hạng mục ca khúc và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên trang âm nhạc Zing Mp3.

Như những bản hit khác trên thị trường, Sau tất cả nhanh chóng trở thành sản phẩm được chọn cover nhiều nhất trên mạng với đầy đủ phong cách thể hiện, phối nhạc hay chế lời.

Nổi bật nhất về độ troll có thể nói đến là clip của thánh cover Củ Tỏi, Vinh râu của nhóm hài FAPtv hay hiện tượng mạng Duy Khiêm Ngố.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Bằng nét hài hước có sẵn và sự sáng tạo riêng, phiên bản Sau tất cả của họ trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng bởi chúng không thể "hay" và bá đạo hơn.

Xem xong các clip này, đảm bảo các bạn sẽ có những giây phút giải trí thú vị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-dai-an-gi-khi-xem-nhung-ban-cover-sau-tat-ca-ba-dao-nay-78961.html