Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ

Giải trí 06/02/2017 11:22

Thanh Bình, ông xã của Ngọc Lan vừa chia sẻ tin vui trên trang cá nhân khi lên chức bố.

"Con xin chào mọi người!

Con tên Louis Nguyen, sau khi con đã làm ba mẹ lo lắng suốt hơn 36 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, đến nổi mẹ con đã phải chích thuốc giảm đau trước 1 ngày, còn ba con thì thức trắng đêm để chăm sóc cho mẹ, nhưng vào lúc 8h tối ngày 4/2/2017. Con đã không làm cho mẹ đau nhiều nữa, con đã được vị bác sĩ vui tính đưa con ra khỏi bụng mẹ, vì con nặng tới 4kg nên có cô phụ tá gọi con là Big Boy, thương mẹ lắm, mẹ chịu đau để sinh thường chứ ko sinh mổ, lúc đó con chỉ kịp oe oe vài tiếng để chào thế giới rồi thôi, con giỏi lắm, vừa oe oe xong là con mở mắt luôn, nên con đã con thấy nước mắt của Mẹ và ánh mắt yêu thương của ba.

Lúc đó tay ba nắm chặt tay mẹ, con hạnh phúc vì con biết là ba và mẹ yêu thương nhau nhiều lắm. Giờ có thêm con nữa chắc chắn là sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.

Con mới chào đời được gần 1 ngày tuổi thôi nhưng con nghe Ba Mẹ nói, con may mắn lắm. Được nhiều người yêu thương, được nhiều người chăm sóc, nên Ba Mẹ dặn con lớn lên phải biết yêu thương trân trọng, biết kính trên nhường dưới, biết đúng biết sai... và phải giỏi giang chịu khó như các Ông các Bà ngày trước!

Rồi Ba kể con nghe chuyện mà lúc Ba mới 10 tuổi mà chứng kiến Bà Nội sinh Cô Út, lúc đó Bà Nội chỉ có 1 mình, bà Nội sinh Cô út tại nhà mà ko hề có thuốc gì cả. Ba nói nhớ và khen Bà Nội nhiều lắm.

Con xin gửi lời chào đến tất cả các Ông Bà, các Cô Chú , các Anh chứ chắc chưa có em đâu. Một lời chúc sức khoẻ dồi dào, và một năm mới ngập tràn niềm vui.

Nhật ký new born của con tạm kết tại đây!

Con sẽ viết tiếp tập tiếp theo vào lúc khác nha.

Giờ thì con đi tìm vú Mẹ đây.

Kí tên: Louis Nguyen, ten thường gọi Foi lủng lẳng" - Chia sẻ của Thanh Bình, ông xã diễn viên Ngọc Lan trên trang cá nhân.

Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ - Ảnh 1
Ngọc Lan và con trai đầu lòng.

Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ - Ảnh 2
Qúy tử nhà Ngọc Lan được đặt tên là Louis Nguyen. Cậu bé chào đời với cân nặng 4kg.

Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ - Ảnh 3
Thanh Bình đồng hành cùng bà xã vượt cạn.

Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ - Ảnh 4
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã vào dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng Ngọc Lan.

Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ - Ảnh 5

Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ - Ảnh 6
Cận cảnh chân dung con trai đầu lòng của Ngọc Lan.

Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ - Ảnh 7
Loạt ảnh do Thanh Bình chia sẻ hút gần 50.000 lượt like sau 2 giờ.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn