Diễn viên Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng tại Mỹ

Thanh Bình, ông xã của Ngọc Lan vừa chia sẻ tin vui trên trang cá nhân khi lên chức bố.

"Con xin chào mọi người! Con tên Louis Nguyen, sau khi con đã làm ba mẹ lo lắng suốt hơn 36 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, đến nổi mẹ con đã phải chích thuốc giảm đau trước 1 ngày, còn ba con thì thức trắng đêm để chăm sóc cho mẹ, nhưng vào lúc 8h tối ngày 4/2/2017. Con đã không làm cho mẹ đau nhiều nữa, con đã được vị bác sĩ vui tính đưa con ra khỏi bụng mẹ, vì con nặng tới 4kg nên có cô phụ tá gọi con là Big Boy, thương mẹ lắm, mẹ chịu đau để sinh thường chứ ko sinh mổ, lúc đó con chỉ kịp oe oe vài tiếng để chào thế giới rồi thôi, con giỏi lắm, vừa oe oe xong là con mở mắt luôn, nên con đã con thấy nước mắt của Mẹ và ánh mắt yêu thương của ba.

Lúc đó tay ba nắm chặt tay mẹ, con hạnh phúc vì con biết là ba và mẹ yêu thương nhau nhiều lắm. Giờ có thêm con nữa chắc chắn là sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Con mới chào đời được gần 1 ngày tuổi thôi nhưng con nghe Ba Mẹ nói, con may mắn lắm. Được nhiều người yêu thương, được nhiều người chăm sóc, nên Ba Mẹ dặn con lớn lên phải biết yêu thương trân trọng, biết kính trên nhường dưới, biết đúng biết sai... và phải giỏi giang chịu khó như các Ông các Bà ngày trước!

Rồi Ba kể con nghe chuyện mà lúc Ba mới 10 tuổi mà chứng kiến Bà Nội sinh Cô Út, lúc đó Bà Nội chỉ có 1 mình, bà Nội sinh Cô út tại nhà mà ko hề có thuốc gì cả. Ba nói nhớ và khen Bà Nội nhiều lắm. Con xin gửi lời chào đến tất cả các Ông Bà, các Cô Chú , các Anh chứ chắc chưa có em đâu. Một lời chúc sức khoẻ dồi dào, và một năm mới ngập tràn niềm vui. Nhật ký new born của con tạm kết tại đây! Con sẽ viết tiếp tập tiếp theo vào lúc khác nha. Giờ thì con đi tìm vú Mẹ đây. Kí tên: Louis Nguyen, ten thường gọi Foi lủng lẳng" - Chia sẻ của Thanh Bình, ông xã diễn viên Ngọc Lan trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-ngoc-lan-sinh-con-trai-dau-long-tai-my-178883.html