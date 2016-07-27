Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm

Giải trí 27/07/2016 17:23

Xem loạt ảnh dưới đây bạn sẽ thấy Lý Hải yêu thương con cái hết lòng như thế nào?

Ông bà ta có câu "Đông con là nhà có phúc". Quả thật vậy, không còn gì hạnh phúc bằng khi được chính tay chăm sóc, nuôi dạy khôn lớn "máu mủ" của mình thành tài. Trong showbiz Việt, có một gia đình cũng đang hạnh phúc như vậy. Đó chính là Lý Hải - Minh Hà. Ông bố 50 tuổi cũng vừa đón thêm cậu nhóc tì thứ 4 đáng yêu mang tên Mio.

Hiện tại, nhà Lý Hải vô cùng ấm áp và rộn ràng tiếng cười với 6 thành viên. Ngoài Lý Hải - Minh Hà và cậu bé Mio thì còn có Rio, Cherry, Sunny. 4 người con của Lý Hải - Minh Hà đều vô cùng đáng yêu, dễ thương. Những nhóc tì này cũng sở hữu lượng fan lớn trên mạng xã hội khi các hình ảnh được đăng tải đều hút hàng trăm nghìn lượt like (thích)...

Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà với 2 trai, 2 gái khiến nhiều người ghen tị.

Tuy nhiên, việc cùng 1 lúc chăm đến 4 người con không phải là chuyện dễ dàng. Trong khi ông xã bận với các hoạt động nghệ thuật ca hát, đóng phim... thì Minh Hà dành hết thời gian bên cạnh các con. Sự khéo léo của người mẹ 31 tuổi khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Dù khá bận với công việc dày đặt nhưng Lý Hải vẫn là bờ vai vững chắc của gia đình, luôn sẵn sàng có mặt khi vợ con cần. Đôi lần phụ giúp bà xã chăm các bé nam ca sĩ tỏ ra chu đáo và bày trò vui chơi cùng các con.

Trên trang cá nhân, Lý Hải chia sẻ các hình ảnh cùng nội dung: "Xếp hàng hôn em...". Như đúng nhiệm vụ được đặt ra, Lý Hải bế bế Mio cho các anh chị lần lượt đến hôn vào má để thể hiện tình cảm gắn kết gia đình.

Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 2
Lý Hải hào hứng vui đùa bên các con...
Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 3
Hình ảnh hút hàng chục lượt like và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho ông bố 50 tuổi.
Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 4
Các con vây quanh bên bố Lý Hải.
Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 5
Lý Hải hướng dẫn cho con bé em...

Dù "lâm bồn" đến 4 lần nhưng Minh Hà vẫn giữ được vóc dáng và diện mạo xinh đẹp khiến các "mẹ bỉm sữa" ngưỡng mộ và trao đổi bí quyết cùng nhau. Bên cạnh đó, Minh Hà còn nổi tiếng học giỏi và phong cách ăn mặc sành điệu, còn Lý Hải tính lại khá giản dị và khô khan. Song 5 năm yêu và 4 năm cưới, cả hai được đánh giá là cặp "trai tài – gái sắc" nhất showbiz Việt.

Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 6

Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 7
Lý Hải - Minh Hà dành thời gian vui chơi bên các con.
Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 8
"Ngày này 4 năm trước, lúc đó Ô được 10 tháng. Hai mẹ con không hẹn mà cùng nhắm mắt. Nhìn 2 Ô lúc này có 1 sự giống mẹ không hề nhẹ" - chia sẻ mới nhất của Lý Hải trên trang cá nhân. Dù 4 năm trước hay hiện tại đã sinh 4 con, nhan sắc mặn mà của Minh Hà không mấy thay đổi.
Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 9
Lý Hải dẫn con đi học thêm.

Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 10
Các con rất thích chơi với bố Lý Hải và bày nhiều trò khiến nam ca sĩ phải toát mồ hôi.

Đây là lý do khiến Lý Hải trở thành ông bố của năm - Ảnh 11
Lý Hải cũng là người đàn ông được đánh giá là mẫu mực và hết lòng thương vợ con...

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Từ khóa:   Lý Hải Lý Hải - Minh Hà

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