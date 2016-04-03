Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thay đổi ảnh đại diện sang màu đen khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, bà xã Công Vinh còn tỏ ra bức xúc khi t? vi ết một tâm tư khá dài nói về vấn nạn an toàn thực phẩm hiện nay.

"Làm ơn, các vị lãnh đạo của Việt Nam... Hãy khép tội mua bán chất cấm và sử dụng chất cấm trong thực phẩm vào tội giết người hàng loạt được không? Nếu không mạnh tay thì đất nước này không sớm thì muộn thôi.

Mình không thể im lặng đựơc nữa. Có khi 1 ngày nhận được tin 5 người quen bạn bè bị ung thư và chết rất nhanh khi còn quá trẻ. Nếu tử hình tội phạm mua bán ma tuý thì thiết nghĩ, ít nhất người mua và sử dụng còn biết mình đã chọn con đường chết mà vẫn thích làm, còn thực phẩm bẩn thì người dân bị buộc phải ăn hằng ngày vì họ không biết và không có sự lựa chọn nào khác cả.

Người có điều kiện họ còn mua đất tự trồng rau, nuôi cá, còn người không có điều kiện và các bạn sinh viên họ làm gì có sự lựa chọn nào khác cho mình. Mong là những lãnh đạo có tầm có tâm hãy mạnh tay với việc này, cứu 1 mạng người công đức còn hơn xây 7 tháp chùa, ở đây 1 quyết định mạnh tay có thể cứu cả 1 đất nước.

Bin ạ. Em hiền lành và rất ngoan, chị không nghĩ là đang khoẻ mạnh yêu đời mà chưa đầy 2 tuần em ra đi nhanh đến vậy. Chị và FC mình sẽ luôn nhớ em. Nhớ rất nhiều".

Theo thông tin từ FC Thủy Tiên, Duy Bình qua đời vào ngày 1/4 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP HCM vì ung thư phổi. Sau đó, chàng trai được đưa về quê nhà ở Giồng Giềng, Rạch Giá, Kiên Giang cho gia đình lo hậu sự.

Trước nỗi mất mát quá lớn của FC Thủy Tiên, ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng không giấu được cảm xúc:

"Hôm qua giờ khóc nhiều ngủ không được, tự động viên mình phải mạnh mẽ vượt qua dù không biết là sẽ phải vượt qua thế nào. Chị vẫn luôn quen với cảm giác luôn có em bên cạnh trong FC Bin ạ.

FC này như gia đình, như kiểu tay chân bị cắt đi nó đau đến không thở nổi. Em luôn ở bên cạnh chị âm thầm và chăm sóc cho FC này như ngôi nhà của em vậy.

Em hiền lành và yêu thương chị vô điều kiện như vậy rồi em ra đi đột ngột như vậy, mọi thứ cứ như 1 giấc mơ và chị vẫn không thể nào đối diện được với sự thật là chị và mọi người sẽ mất em vĩnh viễn. Em yên nghĩ nhé, kiếp sau chắc chắn sẽ thật tốt đẹp. Nhớ em" - Thủy Tiên tiếp tục trải lòng và gọi fan bằng nickname thân thuộc.

Qua những tâm sự của Thủy Tiên, có thể thấy, Lê Duy Bình là một thành viên đặc biệt quan trọng trong FC. Anh đã cùng sát cánh, đồng hành cùng thần tượng trong nhiều hoạt động. Quan trọng hơn vẫn là tình cảm vô bờ bến mà chàng trai 27 tuổi dành cho nữ ca sĩ mà anh mến mộ.

Bên cạnh đó, nhiều bạn bè, fan của Thủy Tiên cũng đồng loạt gửi nhiều lời chúc đến Duy Bình, mong anh yên nghỉ nên suối vàng.

Bên cạnh nhận được tình cảm ưu ái từ Thủy Tiên thì Duy Bình còn được siêu mẫu Ngọc Quyên yêu mến. Tại Mỹ, khi nhận được tin xấu, Ngọc Quyên bày tỏ:

"Hôm qua nghe một tin quá buồn. Tôi gặp em một cậu bé vui tính nói nhiều. Và có mặt trong các chuyến thiện nguyện khi tôi về nước. Đúng là đời người ngắn ngủi. Mong em ra đi thanh thản. Và chia buồn cùng gia đình. Có ai biết nhà Bin ở đâu cho Quyên xin đia chỉ để người nhà xuống chia buồn cùng gia đình em nhé".

Dòng trạng thái cuối cùng Duy Bình chia sẻ là những lời bình về ca khúc Ký ức ngọt ngào của thần tượng. Đúng như tên bài hát, những ký ức đẹp về chàng trai trẻ sẽ còn nằm mãi trong tim những người từng yêu mến anh.

Qua sự việc về cái chết trẻ của thành viên FC Thủy Tiên cũng là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta về việc chọn thực phẩm sạch cho cuộc sống hằng ngày, trong khi ngoài xã hội với biết bao hóa chất, tiểu xảo mà người kinh doanh vì nhu cầu cá nhân mà sẵn sàng đầu độc khách hàng.